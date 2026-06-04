Pedro Sánchez ha negado tener constancia de las maniobras de Leire, pero ella se refiere a él en varias ocasiones, sobre todo como "el One".

Leire Díez intentó que ex altos cargos del PP colaboraran para "limpiar las instituciones": "Nos podemos ayudar"

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Pedro Sánchez ha negado tener constancia de las maniobras de Leire, pero ella se refiere a él en varias ocasiones, sobre todo como "el one", el número uno. Según ella, él estaba al tanto de todo, la felicitaba por su trabajo y la animaba a seguir. La propia Guardia Civil da importancia a estas alusiones de Leire Díez y considera que no hay duda de que se refiere a Pedro Sánchez. Algunas de estas frases son una carga de profundidad contra el presidente del Gobierno. Algunas de ellas son rotundas y han convencido a la UCO de que Sánchez podría ser conocedor de estas maniobras orquestadas por Santos Cerdán y la fontanera.

La 'fontanera' del PSOE dejó por escrito que el presidente del Gobierno le transmitió su apoyo tras publicarse en prensa sus operaciones para sabotear las causas que acorralan al partido.

La Unidad Central Operativa (UCO)de la Guardia Civil resalta que Cerdán y Díez "actuaban de manera conjunta" y "desarrollaron esta actividad de manera coordinada, manteniendo una unidad de acción y dirección" con el objetivo de "proteger los intereses puestos en juego" que afectaban "a ciertos miembros del Gobierno o a su presidente".

"Le dijo el One a S que me dijera que estoy haciendo un trabajo enorme"

"EI One dice que seguir. Que estoy haciendo cosas grandes y que no me rinda"

"Por orden del One"

"La reunión con Fiscalía General puede hacer que el presidente directamente me adore"

"Me voy de urgencia a Madrid (...) Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente"

También es llamativo algún vínculo con personas cercanas del presidente. Juan Manuel Serrano fue jefe de gabinete de Sánchez en la oposición. Al llegar al Gobierno, le nombró jefe de Correos. Bajo su dirección, allí fue contratada y ascendió Leire Díez.