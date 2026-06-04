"Obviamente, la intención de todo esto es limpiar. Yo no estoy aquí para otra cosa no sea limpiar", se escucha en los audios

La 39 reuniones de Santos Cerdán y Leire Díez, según la UCO, que sus protagonistas reducen a solo 2

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La exmilitante socialista Leire Díez, que coordinaba la presunta trama que se investiga en la Audiencia Nacional para desbaratar causas judiciales que afectan al Ejecutivo de Pedro Sánchez, se reunió con el que fue secretario de Estado de Seguridad en la etapa del expresidente 'popular' Mariano Rajoy en el Gobierno, Francisco Martínez Vázquez, para proponerle "limpiar las instituciones" y le instó a ayudarse: "¿Cómo nos podemos ayudar para desenmascarar todo esto?".

Así consta en audios de encuentros entre Díez y Martínez, a los que ha tenido acceso Europa Press y que se encuentran recogidos en el sumario de la investigación que lleva a cabo la Audiencia Nacional.

"Obviamente, la intención de todo esto es limpiar. Yo no estoy aquí para otra cosa no sea limpiar. No podemos tener gente así por las instituciones, porque hoy eres tú, mañana será otro, y si no les ponemos correa nos estaremos equivocando", adujo la exmilitante a Martínez.

"Si hay un policía que ha hecho un informe falso, tiene que estar fuera"

El ex 'número dos' del Ministerio del Interior le respondió "limpiar esas casas", a lo que Díez contestó que "con lo poco o lo mucho que haya escuchado", ella sabe que Martínez no actuó "como un alma libre". Esas reuniones se mantuvieron, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en julio de 2024.

Cabe recordar que Martínez está acusado en el juicio por la 'Operación Kitchen' que se está celebrando actualmente y busca dilucidar sobre el presunto espionaje orquestado en 2013 por el Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy para robar información al extesorero 'popular' Luis Bárcenas que pudiera comprometer a dirigentes del PP y obstaculizar, supuestamente así, la investigación sobre la existencia de la una contabilidad opaca en el seno del partido.

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"Si hay un policía que ha hecho un informe falso, tiene que estar fuera. Si alguien ha hecho un informe falso en su labor de gestión, tiene que estar fuera. No puede ser jefe. Tendrá que ser lo que tenga que ser, pero no puede ser jefe", se escucha que le dijo la exmilitante al exsecretario de Estado.

Francisco Martínez habló a Leire de las saunas

Entonces, Martínez le cambió de tema de conversación para recordarle que le había entregado "una lista de operaciones policiales que estaban relacionadas con Andalucía" y le recordó que "algunas de ellas" son anteriores a que él llegara al Ministerio del Interior.

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La UCO también recoge que la exmilitante trasladó a Martínez "su intención de llegar a un acuerdo con él, indicándole que su equipo estaba tratando de encontrar la manera de sacarle de todo esto".

"Pero Paco, necesito que nos pongamos en el lado adecuado de la historia. Y ahora te tienes que decidir qué es el lado adecuado de la historia. Ayudar a desenmarañar todo esto o que esto se siga complicando más", le dijo Díez.

Martínez le preguntó a quién le iba a trasladar la información, si "están en la calle Ferraz o en el Palacio de la Moncloa", a lo que Díez respondió: "En la calle Ferraz comunicados con el Palacio de la Moncloa. Porque, como bien sabes, gobierna el partido de Ferraz".

Balas, un "verdugo"

La UCO indica que Martínez aportó "diversa información que, según se infiere, estaría relacionada con el cargo que desempeñó en el Ministerio del Interior", y que hablaron de diversos asuntos, entre los que se encontraría un supuesto informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre las saunas vinculadas al suegro de Sánchez: "Seguro cien por cien que hay un informe, al menos uno, del CNI sobre las saunas".

En otro de los audios incorporados al sumario, al que también ha tenido acceso esta agencia de noticias, Díez habló de Antonio Balas, teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, como un "verdugo" que hace de "carcelero" de ciertas personas, una tarea que, bajo su punto de vista, "hay que desmontar".

Lo hizo en una conversación en febrero de 2025 entre el empresario Alejandro Hamlyn, investigado por fraude de hidrocarburos en la Audiencia Nacional, el empresario Javier Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo, estos dos últimos investigados como miembros de la presunta trama que buscaba desestabilizar procesos judiciales.

Se trata de un encuentro grabado e intervenido por la UCO en el que, según los investigadores, Díez habría ofrecido a Hamlyn un acuerdo con la Fiscalía a cambio de que aportara información comprometedora sobre Balas, jefe de la unidad investigadora en algunas de las causas que afectan al PSOE y al Gobierno.

En este contexto, Díez se interesó por la "génesis" del 'caso hidrocarburos'. "No nos vamos a meter en lo que son los entramados. Porque en los entramados hay 200.000 empresas y yo creo que no nos interesa eso. Interesa más saber de dónde viene esta génesis, claro. O sea, es decir, tú has sido víctima de la Camorra, pero de la propia Camorra de la Guardia Civil", le comentó a Hamlyn.

Acto seguido, Teijelo inquirió a Hamlyn por el teniente coronel de la UCO. "¿Qué sabemos de Balas? Cuéntanos algo de Balas", lanzó, a lo que Hamlyn respondió que podría decir "mucho". Entonces, Díez apuntó al empresario que "en los hidrocarburos no es todo lo que hay", señalando que las fuerzas de seguridad "no están para extorsionar a ciudadanos de este país" y "todo esto no hubiese sido posible sin la activa colaboración de determinadas personas".

"Lo que yo no tengo ninguna gana de que pase es que el señor Antonio Balas se convierta en verdugo de todos nosotros. Y de momento lo que está haciendo es convertirnos a todos en presos y carceleros de él", agregó la señalada como 'fontanera' del PSOE. "Eso es lo que hay que desmontar", remató, a lo que Hamlyn replicó: "Yo me puedo encargar".

"Estoy cometiendo un delito de revelación de secretos"

La Guardia Civil también intervino una conversación de diciembre de 2024 entre Díez, Dolset, Teijelo y el capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, exagente de la UCO. En ella, la exmilitante socialista se interesó por los miembros de la unidad participantes en la investigación del presunto fraude de hidrocarburos mencionado.

Tras dar algunos nombres y pormenores de la investigación, Yepes dijo a sus interlocutores: "Ellos tienen las funciones en las que..., claro que todo esto es secreto, estoy cometiendo un delito de revelación de secretos, ahora si...". Teijelo y Leire intentaron tranquilizarle: "Pero eso no va en prensa, no va a llegar".

Más adelante, Yepes insistió en las consecuencias de su conversación: "Eso mañana se publica y saben que soy yo y me machacan hasta en el carnet", a lo que Díez replicó que su interés era "protegerle" porque sabía que el capitán no había hecho "nada". "Lo que necesito es quién, cómo, dónde, cuándo y por qué, las cinco W del periodismo", añadió la exmilitante.ç

Con el avance de la conversación, la exmilitante socialista subió el tono: "Escúchame, tú me vas a contestar lo que sepas, y además de lo que sepas, me vas a decir si hay alguna prueba física, sí o no. Si la hay la vemos, sino, ya está". Yepes aceptó su petición: "Vale".

En ese momento, la exmilitante le anunció: "Mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guardia Civil", algo que a Yepes no le agradó: "No, no, yo con eso no quiero. Pero la directora de la Guardia Civil, a ver...". Y Díez resolvió: "Es de mi confianza. Esto ya trasciende de ti".