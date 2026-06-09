La dirigente popular ha respondido al líder abertzale asegurando que "los que destruían personas, asesinándolas, eran los etarras"

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La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha cargado este martes contra el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, después de que este denunciara una supuesta operación política para "destruir" al PSOE de Pedro Sánchez.

Otegi denuncia una operación contra el PSOE de Sánchez

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Otegi afirmó que existe una estrategia para acabar con el actual PSOE y recuperar el partido de la Transición, representado, a su juicio, por figuras como Felipe González o el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ambos partidarios de convocar elecciones generales.

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Asimismo, el dirigente de EH Bildu ironizó sobre las investigaciones judiciales que afectan a personas vinculadas con los independentistas catalanes y vascos.

«Es curioso que todos los que tienen relaciones con los independentistas entren en los sumarios. Debe ser casualidad», señaló.

La dirigente del PP pide colaboración con la Justicia

Las declaraciones de Otegi provocaron una inmediata respuesta por parte de Cuca Gamarra, quien recordó que quienes «destruían personas» eran los miembros de la banda terrorista ETA. "Los que destruían personas, asesinándolas, eran los etarras", enfatizó la dirigente del PP. A través de un mensaje publicado en la red social X, Gamarra fue más allá y reprochó a Otegi que esos terroristas eran sus «colegas», a los que, según afirmó, EH Bildu ha incluido en sus listas electorales.

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Además, reclamó al líder abertzale que colabore con la Justicia en el esclarecimiento de los atentados de ETA aún pendientes de resolver. «Para hablar de la Justicia, empezad colaborando con ella en las investigaciones sobre los crímenes de ETA», concluyó.