El Gobierno indica que se le concedió por la Ley de Memoria y que se le había denegado por vía de residencia por no cumplir requisitos

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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha personado este martes en la sede del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, dirigido por Félix Bolaños, para recabar información sobre la nacionalización del exviceministro venezolano de Hugo Chávez, Nervis Villalobos.

La actuación se produce en el marco de la investigación del denominado 'caso Leire Díez', que dirige el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

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El magistrado pidió a la UCO que requiriese a la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil un informe sobre el estado actual de la solicitud de nacionalidad española de Villalobos, así como la identificación de los funcionarios que participaron en su tramitación.

Desde el Gobierno aseguran que se facilitó toda la documentación requerida por los agentes, incluido el expediente correspondiente a una solicitud presentada el 25 de abril de 2024, que fue finalmente denegada el 10 de octubre de 2025.

El Ministerio entregó dos expedientes adicionales

Fuentes gubernamentales han señalado además que, pese a no haber sido requeridos por el juez, la Subdirección General entregó de forma voluntaria otros dos expedientes relacionados con Villalobos al considerar que podrían resultar de interés para la investigación.

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Por un lado, figura una primera solicitud de nacionalidad por residencia presentada el 20 de febrero de 2017, que fue denegada el 17 de julio de 2020.

Por otro, consta una petición de nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática, tramitada ante el Registro Civil, que fue concedida el 21 de abril de 2025 y quedó inscrita oficialmente el 23 de octubre de ese mismo año.

Las mismas fuentes sostienen que los procedimientos de nacionalidad se tramitan en la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública «siguiendo estrictamente la ley» y atendiendo únicamente al cumplimiento de los requisitos establecidos.

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Según explican, las dos solicitudes por residencia fueron rechazadas porque no concurrían las condiciones legales necesarias, mientras que la nacionalidad obtenida a través de la Ley de Memoria Democrática fue concedida tras un recurso presentado por el interesado y basado en la instrucción de 25 de octubre de 2022.

Cuatro funcionarios participaron en la resolución

El Ejecutivo ha precisado que la estimación del recurso fue avalada por cuatro funcionarios, con un dictamen de una consejera, el visto bueno del jefe de servicio, la propuesta del subdirector general y la resolución final de la directora general.

Además, subrayan que este tipo de recursos son habituales. De hecho, durante el pasado año se tramitaron 189 recursos relacionados con la opción de nacionalidad prevista en la Ley de Memoria Democrática, de los cuales 164 fueron estimados, 20 desestimados, tres archivados y en dos casos se ordenó retrotraer las actuaciones.

Por su parte, fuentes próximas a Nervis Villalobos señalaron que las solicitudes de nacionalidad por residencia fueron rechazadas debido a la existencia de antecedentes policiales del exviceministro venezolano.