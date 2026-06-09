"Dudo mucho que los obispos ejerzan de brujos y exorcicen un tren antes de subirse a él", ha afirmado el ministro

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El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido este martes la seguridad del sistema ferroviario español después de que varios obispos bendijeran el tren en el que viajaron a Barcelona con motivo de la visita del papa León XIV.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Transportes aseguró que "dudo mucho que los obispos ejerzan de brujos y exorcicen un tren antes de subirse a él". La reacción del ministro llega después de que el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, bendijera el tren de Iryo en el que se desplazaron los prelados.

Durante la oración, pidió protección para los viajeros: "Aparta, Señor, de sus recorridos todo peligro, protege a los viajeros en cada trayecto y haz que lleguen felizmente a su destino".

"El tren en España es uno de los medios más seguros del mundo"

Preguntado por si existe peligro en los trenes españoles a raíz de esta bendición, Puente calificó la cuestión de "bastante mal gusto" y sostuvo que esa percepción "no se corresponde con la realidad".

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El ministro defendió que, al margen de las creencias de cada uno, el ferrocarril español presenta unos estándares de seguridad comparables a los de otros países desarrollados como Francia o Alemania. "El tren en España es uno de los medios de transporte más seguros del mundo", afirmó, insistiendo en que las posibilidades de sufrir un accidente mortal son "limitadísimas".

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Recuerdo a los accidentes de Angrois y Adamuz

No obstante, Puente reconoció que ningún sistema está exento de incidentes y recordó tragedias como las de Angrois, en Santiago de Compostela, en 2013, o el accidente ocurrido este año en Adamuz, en Córdoba.

En este contexto, criticó las declaraciones que, a su juicio, pueden dañar la imagen del ferrocarril español y aseguró no recordar que tras el siniestro de Angrois se produjera «ningún exorcismo» en la red ferroviaria. Finalmente, el ministro se mostró convencido de que los usuarios que utilizan el tren en España lo hacen con la confianza de estar empleando un medio de transporte seguro.

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Además, reiteró que viajar por carretera es "mucho más inseguro" que hacerlo en ferrocarril, al que volvió a definir como uno de los medios de transporte más seguros tanto en España como a nivel internacional.