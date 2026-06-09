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España
Operación Tíbet

El juez Pedraz analiza el teléfono y el ordenador de Juan Manuel Serrano por su presunto papel en la trama del PSOE

El juez Santiago Pedraz busca pistas en los dispositivos intervenidos a Juan Manuel Serrano sobre el origen de la trama corrupta del PSOE
Juan Manuel Serrano Quintana, expresidente de Correos en la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado. Imagen: Europa Press / Vídeo: Informativos Telecinco
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El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ya tiene en su poder los datos del teléfono móvil y los ordenadores de Juan Manuel Serrano, exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez durante su etapa en la oposición y posteriormente presidente de Correos. Serrano, amigo personal del presidente del Gobierno, figura como una de las piezas clave en la investigación de la Operación Tíbet, según consta en el auto judicial que busca información que demuestre que formaba parte del entramado que creo lo que se conoce como la 'cloaca' del PSOE

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Análisis de los dispositivos de Juan Manuel Serrano

Los agentes de la UCO se hicieron con sus dispositivos el mismo día en que le fueron leídos sus derechos y se le comunicó formalmente su condición de investigado. Pedraz aprecia indicios de colaboración con los planes del resto de implicados y sitúa a Serrano en la reunión celebrada en la sede del PSOE en Ferraz, junto a Leire Díez y Santos Cerdán, encuentro que el magistrado identifica como el punto de arranque de la presunta trama.

Serrano, además, fue superior jerárquico de Leire Díez durante su etapa al frente de Correos, donde la exmilitante socialista fue contratada y posteriormente ascendida. Su nombre aparece también en varias de las conversaciones intervenidas a Díez en el marco de la investigación.

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La Guardia Civil examina ahora la información clonada de los terminales de Serrano. Ese análisis, según fuentes del caso, podría determinar el grado de implicación del exjefe de Gabinete en la presunta estructura destinada a frenar o influir en procedimientos judiciales que afectaban al PSOE. Los investigadores no descartan que el contenido de los dispositivos permita identificar a otras personas del partido relacionadas con los hechos.

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Las agendas incautadas durante los registros apuntan también al excomisario José Manuel Villarejo como posible fuente de la organización. Este martes, a su llegada al juicio por la operación Kitchen, Villarejo se ha presentado como “una víctima” y no como un colaborador de la trama.

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