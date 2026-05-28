Un mensaje entre el empresario Javier Pérez Dolset y Leire Diez, supone para el juez Pedraz el “día cero” de la trama que investiga

Las conversaciones de Leire Díez en el auto que señalan a Pedro Sánchez: "Si imputan a Begoña Gómez, el presidente dice que se limpie todo"

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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz reconstruye en su auto la secuencia de los cinco días en los que Pedro Sánchez puso en pausa su actividad institucional tras conocerse la investigación judicial contra su esposa, Begoña Gómez. Según el magistrado, fue en ese periodo cuando se activó la presunta trama destinada a torcer o influir en las causas que afectaban al presidente, a su entorno personal y familiar, al partido y al Gobierno.

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24 de abril: Sánchez conoce la causa y se retira a reflexionar

El 24 de abril, el presidente del Gobierno tiene conocimiento de la investigación abierta contra su mujer. Ese mismo día, en el Congreso, afirma que “a pesar de todo sigo confiando en la Justicia Española”. Horas después anuncia que se tomará un tiempo para reflexionar sobre su continuidad.

Mientras tanto, los mensajes intervenidos por la Audiencia Nacional apuntan a movimientos paralelos. El empresario Javier Pérez Dolset, también investigado, escribe a Leire Díez: “El presidente ya dijo que se limpie todo”. Ella responde con un escueto y contundente: “Límpiese”. Para Pedraz, este intercambio constituye el “día cero” de la trama que investiga.

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25 de abril: Cerdán convoca a Leire Díez

Al día siguiente, con Sánchez recluido en Moncloa desde hace menos de 24 horas, Santos Cerdán convoca de urgencia a Leire Díez. Ella misma lo comunica en un mensaje: “Me voy de urgencia a Madrid. Me ha mandado que ayudaría al presidente”.

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En el PSOE, la cúpula vive con conmoción la investigación a Begoña Gómez y la decisión inédita del presidente de detener su agenda para valorar su futuro político.

26 de abril: primera reunión en Ferraz

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Con el foco mediático puesto en Moncloa y las quinielas sobre una posible dimisión, los investigados celebran su primera reunión en la sede socialista. Según Pedraz, es en ese encuentro donde nace la organización liderada por Cerdán, cuyo objetivo sería “obstaculizar cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar en el gobierno”.

El auto añade que la prioridad de la trama era proteger al presidente, atribuyendo a Díez la expresión “señalando como prioridad principal al Presidente”.

27 de abril: el Comité Federal se vuelca con Sánchez

El día 27, el Comité Federal del PSOE se convierte en un acto de respaldo explícito al presidente. La dirección socialista cierra filas mientras continúa la incertidumbre sobre la decisión que Sánchez anunciará en breve.

28 de abril: cierre de filas y mensajes de apoyo

A 24 horas de conocerse la resolución del presidente, el partido intensifica su apoyo público. En ese contexto, el ministro de Transportes, Óscar Puente, pronuncia una frase que se viraliza: califica a Sánchez como “el puto amo”.

29 de abril: Sánchez anuncia que seguirá y la trama celebra

El quinto día culmina con la comparecencia del presidente en la escalinata de Moncloa, donde anuncia: “He decidido seguir”. Durante el discurso, los investigados intercambian mensajes en los que interpretan que Sánchez está aludiendo a su labor. Leire Díez escribe: “El presidente del Gobierno está refiriéndose a todo lo que estamos haciendo”.