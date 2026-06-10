El partido pospone su decisión y descartan que el juez Pedraz impute al PSOE

Interior denegó dos veces poner escolta a Leire Díez aunque activó una "contravigilancia"

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El PSOE deshoja la margarita sobre si se querella o no contra Leire Díez. Pedro Sánchez habló por primera vez de esa posibilidad el pasado viernes, pero la decisión sigue en suspenso. Desde el partido aseguran que que es pronto para hacerlo y quizá esperan que se complete la investigación sobre la llamada fontanera de Ferraz.

La decisión, aseguran fuentes del PSOE, que se tomará más adelante porque el caso está en fase de instrucción y prefieren esperar a que avance esta parte del procedimiento en el que se investiga si desde el PSOE se financió una trama para atacar causas judiciales en la que habrían actuado el exsecretario de Organización, Santos Cerdán y la propia Leire Díez.

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Los medios reiteran la misma al PSOE sobre qué hará, mientras siguen saliendo los datos que recogía y anotaba la exmilitante socialista en sus agendas, que ahora desgranan los investigadores. La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, asegura que la querella es algo que "decidirán los órganos del partido". Entre los socialistas, sin embargo, no hay consenso y algunos dirigentes consideran que esa querella tendría que haberse presentado ya antes de que pueda acabar imputado el propio PSOE.

García Page reclama una querella contra la fontanera del PSOE para evitar que imputen al partido

Uno de los inconformes y ya un verso libre en el partido, es el presidente de Castilla y la Mancha, Emiliano García Page, que se ha vuelto a desmarcar para pedir a su formación que actúe ya. el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, lo contradice, porque él no tiene miedo de una imputación al PSOE: "Miedo ninguno", ha asegurado.

El portavoz del partido en la Cámara Baja, Patxi López, ha descartado esa posibilidad, porque no hay motivos para que el partido pueda ser imputado y ha pedido que se pongan "las pruebas encima de la mesa" y "se determine lo que se tenga que determinar". El PSOE, ha subrayado seguirá colaborando con la Justicia.

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En las filas socialistas, sin embargo, todo siguen a Pedro Sánchez y le quitan importancia a la posibilidad de que el juez impute al partido. El presidente del Gobierno, este miércoles, en la sesión de control en el Congreso ha reiterado que mantendrá el rumbo de su legislatura hasta 2027, con Leire Díez, Zapatero y las investigaciones a su exministro José Luis Ábalos.