Las joyas intervenidas en el despacho de Zapatero están valoradas en 1,3 millones de euros, según Ansorena

Las piezas intervenidas en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero, una valoración muy superior a los entre 30.000 y 50.000 euros

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La joyería Ansorena, con la colaboración del Instituto Gemológico Español, ha tasado en 1,3 millones de euros las joyas intervenidas en una caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco de la investigación del denominado 'caso Plus Ultra'.

La información, adelantada por Okdiario y confirmada posteriormente por fuentes del caso a Europa Press, forma parte de las diligencias ordenadas por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. El magistrado solicitó una valoración de las joyas con el objetivo de determinar "su naturaleza, autenticidad y valor económico de reposición", así como identificar el fabricante, la marca o sello del joyero y establecer una fecha aproximada de fabricación.

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La resolución precisaba además que esta tasación se realizaba sin perjuicio de una futura valoración pericial más exhaustiva que permitiera incorporar otros datos analíticos de interés.

La UDEF supervisó el proceso

Calama encargó el análisis a una joyería especializada, previo juramento o promesa de sus responsables, y ordenó que todo el procedimiento fuese documentado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

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El objetivo era garantizar la correcta cadena de custodia de las piezas y el cumplimiento de todos los requisitos legales durante el proceso. Según el atestado policial correspondiente al registro efectuado en el despacho del expresidente, la secretaria de Zapatero, presente durante las diligencias, explicó que las joyas procedían de la herencia familiar de Sonsoles Espinosa, esposa del exjefe del Ejecutivo, así como de diversos "regalos de viajes".

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Entre los objetos intervenidos por la UDEF se encontraban relojes, collares, pulseras y otros efectos de valor.

El registro se produjo tras la imputación del expresidente

La entrada y registro tuvo lugar el pasado 19 de mayo, después de que el juez acordara la imputación del expresidente al apreciar indicios de que podría ser el presunto líder de una trama de tráfico de influencias relacionada con el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno a la aerolínea española Plus Ultra durante la pandemia.

La investigación continúa abierta en la Audiencia Nacional. Por su parte, Luis Arroyo, presidente del Ateneo de Madrid y portavoz autorizado de José Luis Rodríguez Zapatero, había sostenido que las joyas intervenidas tendrían un valor muy inferior.

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En concreto, aseguró que las piezas estarían valoradas en entre 30.000 y 50.000 euros, una cifra muy alejada de los 1,3 millones de euros estimados por Ansorena y el Instituto Gemológico Español.