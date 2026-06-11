Malena Guerra 11 JUN 2026 - 15:37h.

El primer informe de la autenticidad de las joyas había llegado de la propia investigación de la UDEF

Zapatero explica el origen de las joyas halladas en su caja fuerte: de herencias familiares y regaladas por monarquías árabes

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El juez de la Audiencia Nacional que investiga a Zapatero ya tiene la tasación de las joyas. Se la han entregado esta misma mañana en un sobre cerrado y lo que sabemos es que hay varios informes. En uno de ellos, se confirma su autenticidad y un valor de más de un millón de euros.

El primer informe de la autenticidad de las joyas había llegado de la propia investigación de la UDEF. El juez le encargó la valoración y la conclusión tras el peritaje de un experto en joyas fue definitiva. Estas joyas son autenticas. y su valor podría rondar el millón de euros. A partir de ahí se encargó una tasación precisa a la firma Ansorena que a su vez ha consultado con el Instituto Gemológico Español para cifrar con precisión las piezas. Ha sido entregado esta mañana en un sobre cerrado en el juzgado.

Su valor no se parece en nada a los 50.000 euros que se encargó de pregonar el entorno de Zapatero explicando que las piezas procedían de una herencia de la madre del ex presidente, su suegra y de regalos de viajes. "Él me ha dicho que entre 30.000 y 50.000 euros", dijo en su momento el portavoz oficial de Zapatero, Luis Arroyo.

Las joyas fueron encontradas en la caja fuerte del despacho de Zapatero en Ferraz. La llave la tenía el expresidente y hubo que mandar a buscarla cuando los policías expertos en reventar las cajas fuertes iban a actuar. Al encontrarlas, la secretaria habló de las herencias de Sonsoles Espinosa y de que las joyas estaban en esa caja porque la familia Zapatero se había mudado temporalmente a una casa alquilada . Aunque algunas joyas se las habíamos visto a la mujer de Zapatero en actos oficiales, la atencion se centró en las de oro blanco con zafiros y diamantes. Sin tenerlas en la mano, los tasadores consultados ya calculaban más de un millon de euros.