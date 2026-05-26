Blanca Agost 26 MAY 2026 - 15:45h.

El peso, la pureza, la técnica de fabricación, las gemas, la antigüedad o el estado de conservación son los factores esenciales que determinan el valor de una pieza

Zapatero explica el origen de las joyas halladas en su caja fuerte: de herencias familiares y regaladas por monarquías árabes

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El hallazgo de varias joyas en la caja fuerte del despacho profesional de José Luis Rodríguez Zapatero, investigado en la Operación Tíbet por el rescate de Plus Ultra, ha llevado a la Policía a solicitar una peritación especializada para determinar su valor real. El proceso, según coinciden los expertos, exige un análisis minucioso en el que cada detalle puede alterar de forma sustancial la tasación final.

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Es imprescindible examinar físicamente las piezas

El punto de partida es siempre técnico. El peso, la pureza, la técnica de fabricación, las gemas, la antigüedad o el estado de conservación son los factores esenciales que determinan el valor de una pieza. Belén Hernando, gemóloga y tasadora del Instituto Gemológico Español, explica que para realizar una valoración correcta es imprescindible “examinar los metales para saber si tiene firma, que también es una cosa importante que le pueda añadir valor”.

La firma, el origen de las gemas o la calidad del engaste pueden modificar el precio en miles de euros. Así lo recuerda Miguel Gómez, de la joyería Gómez y Molina, con décadas de experiencia en tasación: “No es lo mismo un zafiro tailandés que un zafiro de Cachemira o uno de Birmania”.

Una vez estudiada la pieza, el tasador contrasta la información con la cotización diaria oficial de los metales preciosos y con las tablas internacionales del precio de las gemas. Con esos datos elabora el informe de tasación que determina el valor económico de la joya.

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La Policía quiere que este procedimiento se aplique a las joyas intervenidas en el registro a Zapatero, ante la sospecha de que podrían tener un valor elevado. Pero para que la valoración sea fiable, los expertos insisten en que es imprescindible examinar físicamente las piezas. “Para valorar una joya tenemos que tenerla en la mano, tenemos que poderla examinar”, recuerda Lola Fernández, gemóloga y tasadora del Instituto Gemológico Español.

El sector coincide en que, si las piezas son auténticas, podrían tratarse de joyas excepcionales. Así lo afirma Armando Rodríguez, presidente del gremio de joyeros, plateros y relojeros de Madrid: “Si se confirma que son lo que parecen ser, son excepcionales”.

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Partiendo también de “la hipótesis de que estas piezas fuesen auténticas”, el joyero Miguel Gómez estima que el valor aproximado de los tres juegos intervenidos “no es menos de un millón de euros”.

La peritación oficial, cuando llegue, será la que determine si las joyas halladas en el despacho del expresidente tienen realmente ese valor extraordinario que apuntan los especialistas.