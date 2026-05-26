Zapatero achaca a la investigación judicial a una "persecución" contra él que comenzó en 2023 cuando cobró protagonismo en el PSOE

El sumario de Zapatero por el 'caso Plus Ultra', en directo: el entorno del expresidente dice que las joyas halladas son herencias y regalos de monarquías árabes

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La investigación de la trama de Plus Ultra sigue avanzando con nuevos indicios. El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha tenido que explicar el origen de las joyas halladas por la Policía en la caja fuerte de su despacho. Uno de sus más cercanos colaboradores, Luis Arroyo, ha asegurado que son piezas heredadas de su madre y de su suegra, y que también había regalos no especificados, según ha relatado al presidente del Ateneo.

Arroyo, que trabajó en Moncloa cuando Zapatero era jefe del Ejecutivo, ha asegurado que el expresidente le ha explicado que las joyas estaban allí porque al vivir en una casa de alquiler tras vender la suya, el matrimonio decidió llevarlas a la caja del despacho de Madrid, porque no disponían de ninguna en su domicilio.

Arroyo, además, ha trasladado a los medios, la sorpresa de José Luis Rodríguez Zapatero por las conclusiones del informe de la UDEF en el marco de la investigación judicial del caso Plus Ultra, que lo sitúan al frente de una supuesta estructura "estable y jerarquizada" de una trama ilícita.

Las evidencias contra Zapatero que aparecen en el sumario de la UDEF

Pone precisamente como ejemplo que la Policía constata que él y su esposa, Sonsoles Espinosa, liquidaron en un año una hipoteca de 500.000 euros pero sin mencionar que ese dinero procedía de la venta de su casa.

Se trasladaron entonces a otra de alquiler porque compraron una parcela con intención de construir una nueva vivienda y ese fue el motivo por el que aprovecharon la caja fuerte del despacho para guardar las piezas de joyería, que la Policía cifra en algo más de un centenar, según consta en el sumario.

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En papel de "intermediario" ante la prensa, Luis Arroyo insiste en que Zapatero rechaza tajantemente haber intermediado en el préstamo concedido a la compañía Plus Ultra por valor de 53 millones de euros.

Además, ha explicado que más allá de los encargos de asesoría que aceptó de la empresa Análisis Relevante de su amigo Julio Martínez, él no se siente responsable de otras actividades que haya podido realizar este empresario detenido en el marco de esta investigación

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"Si dice el nombre de Zapatero, si lo utiliza o no lo utiliza y qué hace y cuántas sociedades tiene, y si una de ellas está en no sé dónde es que él (Zapatero)no puede ser responsable de eso", reafirma Luis Arroyo.

El expresidente está convencido de que todo este asunto procede de una especie de "persecución" contra él que data de 2023, cuando comienza a cobrar un mayor protagonismo en el PSOE y a apoyar a Pedro Sánchez, ha explicado Arroyo a los medios.

Hasta que declare ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama el próximo 2 de junio, José Luis Rodríguez Zapatero se está dedicando a preparar su defensa, y quiere que sea el magistrado instructor el primero en escuchar sus explicaciones.