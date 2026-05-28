El juez que investiga la 'trama Leire Díez' sostiene en el auto que la prioridad del caso era proteger al presidente del Gobierno

Las vías por las que se pactaban los pagos en el caso Leire Díez: la consultora del exdirigente Zarrías y el abogado Ismael Oliver

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La Audiencia Nacional investiga una supuesta trama en el PSOE, cuando estaba al frente Santos Cerdán, en aquel momento mano derecha del presidente del Gobierno. Ahora, la cuestión es si Pedro Sánchez lo sabía o no lo sabía.

Leire Díez llegó a decir que Cerdán actuaba por orden del "one". En esos momentos, el número uno por encima de Santos Cerdán solo podía ser Pedro Sánchez. ¿Estaba diciendo la verdad Leire Díez o solo estaba alardeando?

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¿Decía la verdad Leire Díez?

Hay que recordar que Leire Díez aseguró en varias conversaciones que Pedro Sánchez ordenó "que se limpie todo", después de la imputación de su mujer Begoña Gómez. La misma Leire Díez también afirmó que ella actuaba por encargo de personas "en la Calle Ferraz comunicados con el Palacio de la Moncloa".

No obstante, no hay más menciones en el auto que apunten a un posible origen en Sánchez, pero sí queda claro que la prioridad de la trama era proteger al presidente del Gobierno.

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Cronología de la trama, según el juez

24 de abril: Pedro Sánchez conoce la causa contra su mujer y se retira a reflexionar sobre su futuro. Los mensajes posteriores aluden a una instrucción del presidente en la que pedía que se "limpiara todo". Este es el día cero de la trama para el juez.

Pedro Sánchez conoce la causa contra su mujer y se retira a reflexionar sobre su futuro. Los mensajes posteriores aluden a una instrucción del presidente en la que pedía que se "limpiara todo". Este es el día cero de la trama para el juez. 25 de abril: Pedro Sánchez lleva recluido en Moncloa menos de 24 horas cuando Santos Cerdán convoca de urgencia a Leire Díez. En público, los socialistas se muestran en shock.

Pedro Sánchez lleva recluido en Moncloa menos de 24 horas cuando Santos Cerdán convoca de urgencia a Leire Díez. En público, los socialistas se muestran en shock. 26 de abril: con toda la atención puesta en Moncloa, los investigados celebran su primera reunión en la sede socialista. Según el magistrado, ahí nace la organización, liderada por Santos Cerdán para "desestabilizar las causas contra el PSOE o el Gobierno" y "con la prioridad de proteger al presidente".

con toda la atención puesta en Moncloa, los investigados celebran su primera reunión en la sede socialista. Según el magistrado, ahí nace la organización, liderada por Santos Cerdán para "desestabilizar las causas contra el PSOE o el Gobierno" y "con la prioridad de proteger al presidente". 27 de abril: se celebra el Comité Federal en Ferraz que se convierte en un gran acto de apoyo a Sánchez.

se celebra el Comité Federal en Ferraz que se convierte en un gran acto de apoyo a Sánchez. 28 de abril: a tan solo 24 horas de conocer su decisión, los socialistas cierran filas con el presidente.

a tan solo 24 horas de conocer su decisión, los socialistas cierran filas con el presidente. 29 de abril: Pedro Sánchez anuncia en una comparecencia que decide seguir al frente del Gobierno y del PSOE. Durante la comparecencia de Pedro Sánchez, los ahora imputados intercambian mensajes en los que se jactan de que el presidente está haciendo alusión a sus trabajos.

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Las vías por las que se pactaban los pagos en el caso Leire Díez

En definitiva, esta última semana se está viviendo como un auténtico tsunami en la actualidad política española y, en especial, en el Partido Socialista. Además del juicio contra el hermano de Pedro Sánchez, en las últimas horas la investigación en el PSOE ha causado un auténtico revuelo. Poco a poco, se van conociendo más detalles de los supuestos pagos del PSOE a Leire Díez, como informa Iñigo Yarza.

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Según lo que ha escrito el juez en el auto, la primera hipótesis es que detrás de los pagos a Leire Díez está el PSOE. Unos pagos que se hicieron por dos vías:

La primera a través de la consultora del exdirigente socialista andaluz Gaspar Zarrías. Él mismo aseguró que sí dio dinero a Leire Díez. En concreto, el exdirigente socialista sostuvo que entregó en cuatro ocasiones 4.000 euros.

Él mismo aseguró que sí dio dinero a Leire Díez. En concreto, el exdirigente socialista sostuvo que entregó en cuatro ocasiones 4.000 euros. La segunda vía a través de un abogado, Ismael Oliver. El juez asegura que el partido le dio más de 27.000 euros a través de una factura falsa firmada por la gerente del partido. Un dinero que luego acabó en Leire Díez.

Además, el juez habla de que se utilizaron las instalaciones de Ferraz para las reuniones y que el partido pagó viajes a algunos de los miembros de la trama.