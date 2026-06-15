El foco de la investigación ha pasado de una supuesta herencia familiar a la posible existencia de regalos institucionales de alto valor

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Existe gran expectación por conocer las explicaciones del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, especialmente tras conocerse el valor de las joyas halladas en su poder y la aparición de nuevos presuntos delitos que se le imputan. Su estrategia de defensa, según fuentes cercanas al caso, podría centrarse en la prescripción del delito fiscal.

El foco de la investigación ha pasado de una supuesta herencia familiar a la posible existencia de regalos institucionales de alto valor, presuntamente entregados durante su etapa en el Gobierno. Según el testimonio del exministro Miguel Sebastián, algunas de estas piezas habrían llegado a España en vuelos oficiales sin controles formales, en el marco de obsequios diplomáticos procedentes de monarquías árabes.

Las irregularidades habrían prescrito

Sebastián sostiene que durante un viaje oficial a Arabia Saudí recibió joyas que podrían coincidir con algunas de las halladas en una caja fuerte vinculada al expresidente. Asegura que estos regalos eran habituales entre autoridades y altos cargos, y que en muchos casos quedaban en posesión de los destinatarios.

El debate se centra ahora no solo en el plano ético, sino también en el fiscal. El entorno del expresidente defiende que, en caso de existir irregularidades, estas habrían prescrito al corresponder a hechos anteriores a 2012, durante su etapa al frente del Ejecutivo.

Además, se recuerda que durante su mandato se establecieron normas de buen gobierno que prohibían a los altos cargos recibir regalos de elevado valor, obligando a que este tipo de obsequios pasaran a formar parte del patrimonio del Estado.

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Hace apenas unos meses, el propio Zapatero defendió públicamente la transparencia de su patrimonio. Sin embargo, las joyas ahora bajo investigación, deberían haber sido declaradas como bienes sujetos al impuesto sobre el patrimonio, al tratarse de objetos suntuarios de alto valor.