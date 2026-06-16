El Gobierno anuncia un refuerzo en el sistema de armamento tras confirmar que respalda una eventual misión en Ormuz

España se suma a una declaración de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia que respalda una eventual misión en Ormuz

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el acuerdo marco de suministro de material para el "refuerzo de capacidades de diversos sistemas de armamento, material, munición y equipamiento" de un valor estimado de 3.520.955.187 euros.

Se trata de inversiones en defensa y seguridad "necesarias" para "cumplir los compromisos internacionales asumidos" por España, así como "dotar a las Fuerzas Armadas españolas de capacidades interoperables con otras Fuerzas Armadas de países socios europeos, requeridas para la participación en las misiones en el exterior en las que España ha comprometido su participación", según ha informado el Gobierno a través de las referencias del Consejo.

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El Gobierno de España ha informado este mismo martes que se une a la declaración conjunta impulsada por Reino Unido, Francia, Alemania e Italia en apoyo al anuncio de un memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, un texto en el que los países firmantes expresan además su disposición a participar en una misión estrictamente defensiva e independiente para garantizar la navegación comercial en el estrecho de Ormuz.

El anuncio de la Moncloa sobre Ormuz

Desde Moncloa han explicado este martes que los términos de la declaración, difundida el pasado domingo por los cuatro países promotores y suscrita posteriormente por cerca de una treintena de Estados, son plenamente compartidos por España tanto en sus principios como en su contenido. El Ejecutivo ha destacado especialmente la defensa del diálogo y la diplomacia como única salida a la actual crisis en Oriente Próximo, así como la necesidad de garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz conforme al Derecho Internacional.

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Los países firmantes consideran esencial culminar las negociaciones pendientes y aplicar el acuerdo con rapidez, reiterando su disposición a apoyar este proceso. Los 29 países que hasta ahora han respaldado el texto defienden la reapertura urgente e incondicional del estrecho de Ormuz, al considerar que resulta esencial para el comercio internacional. Asimismo, se muestran dispuestos a contribuir, de acuerdo con sus respectivos marcos constitucionales, mediante una misión estrictamente defensiva e independiente destinada a garantizar la navegación comercial y llevar a cabo operaciones de desminado.