Fuentes gubernamentales han señalado que España "da la bienvenida al acuerdo y está trabajando activamente con sus socios para lograr la paz y la estabilidad"

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El Gobierno de España se ha sumado a la declaración conjunta impulsada por Reino Unido, Francia, Alemania e Italia en apoyo al anuncio de un memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, un texto en el que los países firmantes expresan además su disposición a participar en una misión estrictamente defensiva e independiente para garantizar la navegación comercial en el estrecho de Ormuz.

Desde Moncloa han explicado este martes que los términos de la declaración, difundida el pasado domingo por los cuatro países promotores y suscrita posteriormente por cerca de una treintena de Estados, son plenamente compartidos por España tanto en sus principios como en su contenido.

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El Ejecutivo ha destacado especialmente la defensa del diálogo y la diplomacia como única salida a la actual crisis en Oriente Próximo, así como la necesidad de garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz conforme al Derecho Internacional.

Una oportunidad para estabilizar la región

La declaración sostiene que el acuerdo que previsiblemente firmarán Estados Unidos e Irán este viernes en Ginebra representa "una oportunidad para restaurar la estabilidad regional y estabilizar la economía mundial".

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Los países firmantes consideran esencial culminar las negociaciones pendientes y aplicar el acuerdo con rapidez, reiterando su disposición a apoyar este proceso. Los 29 países que hasta ahora han respaldado el texto defienden la reapertura urgente e incondicional del estrecho de Ormuz, al considerar que resulta esencial para el comercio internacional. Asimismo, se muestran dispuestos a contribuir, de acuerdo con sus respectivos marcos constitucionales, mediante una misión estrictamente defensiva e independiente destinada a garantizar la navegación comercial y llevar a cabo operaciones de desminado.

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Francia y Reino Unido han liderado los contactos para crear esta coalición naval, insistiendo en que tendría un carácter exclusivamente defensivo. España ha participado en algunas reuniones preparatorias y el Gobierno ha dejado abierta la posibilidad de sumarse a una eventual misión en la zona, aunque ha precisado que sería "siempre bajo el paraguas de la ONU".

Rechazo al programa nuclear iraní

Por otra parte, la declaración deja claro que Irán no debe adquirir armamento nuclear. Para ello, los países firmantes se comprometen a trabajar junto a Washington, Teherán y el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).

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Además, se muestran abiertos a levantar determinadas sanciones en respuesta a pasos que sean claros y verificables por parte de Irán respecto a su programa nuclear. El documento concluye con una muestra de "pleno apoyo a la estabilidad, la soberanía y la integridad territorial de Líbano", subrayando igualmente la importancia de alcanzar y mantener un alto el fuego sólido en el país.