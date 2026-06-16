Irene Montero se ha dirigido a Kaja Kallas, jefa de la diplomacia de la Unión Europea, para criticar la posición de la UE

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Irene Montero, la europarlamentaria de Podemos, le ha cantado el cumpleaños feliz al presidente estadounidense, Donald Trump, para criticar la política exterior de la Unión Europea. Así se ha podido ver en el vídeo que ella misma ha publicado en redes sociales. "¿Qué celebra Europa? ¿Podemos celebrar que hemos impedido un genocidio? ¿Hemos parado una agresión ilegal de Estados Unidos e Israel contra Irán? ¿Podemos celebrar que hemos roto relaciones con Israel? ¿Hemos parado la ocupación del Líbano? No, nada de eso podemos celebrar", ha cuestionado.

Irene Montero se ha dirigido a Kaja Kallas, jefa de la diplomacia de la Unión Europea, para criticar la posición de la UE: "¿Qué celebra usted señora Kallas? ¿Celebra usted el cumpleaños de Donald Trump? Entonces vamos a cantarle”. En ese momento, la eurodiputada ha empezado a cantar cumpleaños feliz en inglés: "Happy birthday to Trump, happy birthday mister Genocide... (Cumpleaños feliz para Trump, cumpleaños feliz señor Genocidio)”.

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Kaja Kallas ha afirmado que "había motivos para un optimismo cauto en cuanto a Oriente Medio"

Kaja Kallas estaba en la Eurocámara porque el pleno estaba debatiendo una resolución bajo el título 'El papel de la UE en los esfuerzos por la paz y la estabilidad en todo Oriente Medio tras el anuncio del acuerdo entre Estados Unidos e Irán'. Kallas ha asegurado que "había motivos para un optimismo cauto en cuanto a la situación en Oriente Medio": "Una vez (el acuerdo) esté plenamente implementado, debería además contribuir a aliviar la presión en los mercados globales de energía”.

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Irene Montero ha recalcado que Europa no tiene nada que celebrar en esta guerra: "¿Qué está celebrando Europa? Irán está celebrando que ha ganado. Y Donald Trump, como no puede celebrar que ha ganado, celebra su 80 cumpleaños montándose su propio imperio romano poniendo a sus gladiadores a romperse la cara como se la han roto a Topuria".

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Iratxe García: "El acuerdo demuestra el absoluto sinsentido de esta guerra"

Aunque no ha sido la única que se ha mostrado crítico con la posición de la UE frente a esta guerra. Iratxe García, líder de los socialdemócratas en la Eurocámara, ha resaltado que se ha demostrado "el absoluto sinsentido de esta guerra": "El acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Pero también demuestra el absoluto sinsentido de esta guerra. Tras miles de muertos y semanas de inestabilidad global, volvemos al punto de partida: la libre circulación por el estrecho de Ormuz”.

Valérie Hayer, presidenta de Renew, ha insistido en que "esta guerra absurda ha supuesto graves riesgos para la seguridad nuclear mundial": "Durante casi cuatro meses, esta guerra absurda ha supuesto graves riesgos para la seguridad nuclear mundial. Ha desestabilizado Oriente Medio, la economía europea y el comercio global. Nuestro pensamiento está con el pueblo iraní, que sufre desde hace décadas la represión y el terror de un régimen que le priva de libertad y dignidad. Ojalá este acuerdo de paz con Estados Unidos abra un camino de esperanza”.