Irene Montero critica al Papa León XIV por cuestionar, a su juicio, derechos como el aborto y la eutanasia durante su intervención en el Congreso

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La eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, ha cargado contra el Papa León XIV tras su intervención este lunes en el Congreso de los Diputados. La dirigente ha acusado al pontífice, al que ha definido como el "jefe de una teocracia", de atacar derechos como el aborto y la eutanasia durante su discurso ante la Cámara Baja.

A través de un vídeo difundido en sus redes sociales, Montero ha cuestionado que León XIV dispusiera de un "altavoz" como el Congreso para pronunciarse sobre cuestiones que, a su juicio, afectan a derechos "democráticamente conquistados".

La exministra ha sostenido que las palabras del Papa suponen una crítica directa al derecho al aborto y ha reprochado que los representantes públicos presentes en el hemiciclo escucharan el discurso "sin inmutarse" o incluso lo aplaudieran "con entusiasmo".

Precisamente, los cuatro diputados de Podemos decidieron no asistir a la intervención del pontífice y se ausentaron durante su discurso como muestra de rechazo a sus posiciones sobre determinados derechos sociales.

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Acusaciones sobre abusos y memoria histórica

Montero ha defendido que cuestionar el aborto supone atacar a "más de la mitad de la población" y ha insistido en que determinadas posiciones de la Iglesia continúan siendo incompatibles con los avances en materia de derechos de las mujeres.

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La eurodiputada también ha criticado a la Iglesia católica por, según ha dicho, no haber reparado todavía a las más de 400.000 víctimas de pederastia que, afirma, se han visto afectadas por casos de abusos en el seno de la institución.

Además, ha vinculado a la Iglesia con episodios ocurridos durante el franquismo y los primeros años de la democracia, haciendo referencia a los casos de bebés robados y al funcionamiento del Patronato de Protección a la Mujer. "Hoy siguen en silencio, sin reconocer sus crímenes y sin repararlos, sin siquiera permitir que las víctimas accedan a los archivos o a los documentos para encontrar a sus familiares o conocer la verdad de sus vidas", ha manifestado.

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Reconoce algunos mensajes del Papa, pero mantiene las críticas

Pese a sus duras críticas, Montero ha reconocido que comparte algunos de los mensajes lanzados por León XIV en cuestiones como la defensa de la paz o la acogida de personas migrantes.

Sin embargo, ha advertido de que esos posicionamientos no deben ocultar, a su juicio, la oposición de la Iglesia a determinados derechos sociales. "Es bueno reivindicar algunos valores cristianos donde hoy todo es tan oscuro", ha señalado, aunque ha remarcado que "ni el Papa ni la Iglesia Católica" serán aliados para impulsar los cambios que considera necesarios.

De esta forma, la dirigente de Podemos ha reafirmado su rechazo al papel de la Iglesia en el debate público sobre cuestiones relacionadas con los derechos de las mujeres y ha cuestionado la presencia institucional del pontífice en el Congreso de los Diputados.