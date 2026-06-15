El presidente de EEUU celebra su 80 cumpleaños con varias peleas de artes marciales mixtas en la Casa Blanca

Fred, el hermano de Donald Trump que renunció al imperio familiar, murió por alcoholismo y provocó que el presidente se hiciera abstemio

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El presidente, Donald Trump ha cumplido 80 años este domingo y fiel a su estilo lo ha celebrado con un gran espectáculo: una velada de peleas de artes marciales mixtas en una jaula montada en el histórico Jardín Sur de la Casa Blanca. La evolución del empresario sin escrúpulos al político que pretende convertirse en el amo del mundo, ha sido sorpresiva y vertiginosa.

Donald nació en Queens y en las fotos de su álbum familiar parece un niño más, del que nadie imaginaba que iba ser el hombre que iba a tener en vilo al planeta con sus amenazas y sus bailecitos arrítmicos. Las fotos revelan su graduación universitaria, su trayectoria como cadete y su relación con su padre en unas imágenes que destilan un sentimiento entrañable que rompe la realidad actual y su evolución.

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Ahora, los últimos años más recientes nos obliga a repasar las hazañas del octogenario y pendenciero presidente en que se ha convertido. Del joven ambicioso que vemos en las fotos, pasando por el emprendedor sin escrúpulos, el tiburón implacable que evoluciona como adulto a este señor de avanzada edad que se ha erigido amo del mundo al que todos miramos con temor.

Como si la vida de Trump se pudiera estructurar en tres actos de este hombre poliédrico al que si hay un mérito que reconocer y es el de haber sobrevivido a su densa, accidentada, archiconocida biografía que empezó como promotor inmobiliario, negocio heredado de su tradición familiar con vaivenes económicos, en los que hizo fortuna y la perdió: tuvo cinco hijos, de tres mujeres diferentes, descubrió la fama en la televisión y se quedó a vivir en ella antes del salto a la política, que ha sido donde ha columpiado al máximo su egocentrismo sin límites.

Un presidente en guerra con el mundo

Donald Trump ha sido presidente por dos veces, no consecutivas aterrizando en la Casa Blanca como un personaje, un símbolo, una marca y casi ¡un producto! en el que todo se ha producido de forma vertiginosa, como su verbo duro y agresivo, donde las palabras más simples son como un golpe, que parecen funcionarle en los millones de estadounidenses que han creído en su "hacer América grande otra vez'.

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Este presidente de EEUU que ha encontrado la estrategia para con sus frases simples y sus bailecillos supuestamente simpáticos empatizar con sus electores, que ahora empiezan a mirarlo ya con menos simpatía. Trump ha cumplido 80 años y cuando otros cuidan amorosamente de sus nietos o se dedican a pescar, este hombre mantiene su pulso con el mundo y sigue, en su caso es literal, dando guerra.