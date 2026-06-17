Llamas se ha mostrado agradecido con la militancia, y agradecido el apoyo recibido

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El coordinador de Podemos Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, ha dimitido este miércoles de este cargo por considerar que, por sus circunstancias personales, no puede implicarse "como el cargo requiere".

"Me gustaría pedir disculpas por mis errores, que han sido muchos. Dejo el puesto con pesar, pero también con la tranquilidad de saber que el partido cuenta con personas maravillosas y muy capacitadas para afrontar los retos que tenemos por delante", ha escrito en su perfil de la red social X.

Tras no conseguir entrar en las Cortes de Castilla y León en las últimas elecciones, a las que concurrió como candidato y por separado pese a intentar una candidatura única con IU y otras formaciones de izquierdas, Llamas ha reconocido que Podemos atraviesa "una etapa difícil". Sin embargo, ha añadido que este partido es una "herramienta imprescindible para avanzar en derechos y justicia social", por lo que se ha ofrecido para colaborar "en lo que pueda".

Llamas se ha mostrado agradecido con la militancia, con los integrantes del Consejo de Coordinación de Podemos CyL y con la secretaria general del partido, Ione Belarra, por el apoyo que he han dado durante este tiempo, así como a través de otro mensaje posterior a su antecesor en el cargo y actual secretario de Organización, Pablo Fernández. "Es un orgullo ser de Podemos", ha concluido.

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Dirección de la gestora

Fuentes de la formación morada han explicado a EFE que "en unas semanas" se conocerá quién formará parte del 'equipo técnico', la gestora que dirigirá la vida interna el partido hasta que se puede celebrar la próxima asamblea autonómica. Estas mismas fuentes indican que se aplicará el artículo 21 del Documento Organizativo de Podemos, dedicado a la revocatoria de los cargos orgánicos autonómicos, aunque en este caso se trate de una dimisión.

En este caso, será el secretario del Organización estatal, oídos los órganos territoriales, el que propondrá los miembros a los miembros de este 'equipo técnico'. Además, la Asamblea Ciudadana Autonómica no podrá ser elegida antes del 28 diciembre 2026, dieciocho meses después de la última asamblea, en la que Llamas fue elegido coordinador autonómico.