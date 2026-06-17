"Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido", ha subrayado el expresidente del Gobierno

Zapatero da al juez de la Audiencia Nacional un poder universal para demostrar que no tiene activos fuera de España

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MadridJosé Luis Rodríguez Zapatero se ha pronunciado con un comunicado público en el que subraya su inocencia y asegura que “la verdad se abrirá paso” justo después de su declaración este miércoles en la Audiencia Nacional ante el juez José Luis Calama como investigado en el denominado ‘caso Plus Ultra’, sobre el que ha negado haber ejercido influencia para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez concediera el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea durante la pandemia.

En sus palabras, y dirigiéndose a toda la ciudadanía, el expresidente del Gobierno ha llamado a confiar en su inocencia, aseverando que será demostrada y que no les “decepcionará”.

El comunicado íntegro de José Luis Rodríguez Zapatero

“Lo primero es darles las gracias a todos ustedes por la espera, y también a la ciudadanía. He estado 29 días en silencio, preparando este momento y los que vendrán. Callé por respeto a la Justicia y a Su Señoría, que era quien primero debía escucharme. No tengan duda de que en los próximos días iré dando las explicaciones oportunas.

Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido. Siempre me conduje con decencia y con honradez, y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo. Lo haré con absoluta transparencia y con plena confianza.

He presentado al Tribunal una autorización universal voluntaria para que pueda constatarse la inexistencia de sociedades, dinero, productos financieros o cualquier activo con titularidad mía directa o indirecta. Porque no tengo absolutamente nada fuera de España.

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Cuando uno se sabe completamente inocente, como es mi caso, y confía plenamente en la Justicia, lo más doloroso es saber que mucha gente puede sentirse defraudada si cree las cosas que se afirman de mí. Mi mensaje es también a todos esos conciudadanos y conciudadanas: les pido confianza. No les decepcionaré. Nos costará más o menos tiempo demostrarlo, pero la verdad se abrirá paso y devolveré la confianza a quien ahora duda. Ya lo verán. Muchas gracias.

Zapatero concede un poder universal al juez para demostrar que no tiene activos fuera de España

Tal como ha anunciado en el comunicado, Zapatero ha concedido al juez de la Audiencia Nacional un poder universal voluntariamente para demostrar, tal como subraya, que no tiene sociedades, dinero, productos financieros u otros activos fuera de España.