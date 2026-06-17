José Luis Rodríguez Zapatero ha defendido ante el juez de la Audiencia Nacional la gestión de What The Fav, la empresa de sus hijas

El juez de la Audiencia Nacional rechaza la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España a Zapatero

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MadridJosé Luis Rodríguez Zapatero ha estado poco más de tres horas declarando en la Audiencia Nacional. Solo ha querido contestar a su abogado y a las preguntas del juez. En su declaración, el expresidente del Gobierno lo ha negado todo: desde haber ejercicio influencia en el rescate de Plus Ultra a tener sociedades para evadir impuestos.

Otro de los asuntos más delicados de su declaración ha sido el de los pagos que recibieron sus hijas a través de su empresa de publicidad, como informa Iñigo Yarza.

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What The Fav, la empresa de Alba y de Laura Rodríguez Espinosa

Durante el interrogatorio, José Luis Rodríguez Zapatero también ha tenido que escuchar varias preguntas sobre sus hijas. Por su parte, Zapatero ha defendido el trabajo de sus hijas y lo ha enmarcado en una actividad empresarial normal. Lo que reflejaba el juez en su auto es que el dinero cobrado por sus hijas podría ser un dinero realmente para el propio José Luis Rodríguez Zapatero. El magistrado realiza diferentes gráficos con pagos de distintas empresas a What The Fav, la empresa de Alba y de Laura Rodríguez Espinosa.

El expresidente ha explicado que su amigo Julio Martínez montó hace tiempo su consultora, que contaba con clientes finales que le encargaban trabajos, mientras que sus hijas, cuya empresa What the Fav ingresó 239.755 euros procedentes de Análisis Relevante, se dedicaban al marketing e intervenían en el diseño.

Los pagos más cuantiosos son los de Análisis Relevante, el de la empresa Inteligencia Prospectiva y el de Gate Center. Pagos que se han producido durante cinco años, desde 2020 a 2025. En el auto también aseguran que las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero cobraron de su empresa en sus cuentas personales durante esos años, cuentas donde el expresidente del Gobierno estaba autorizado, aunque no era titular.

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Niega influencias en favor de Plus Ultra

Respecto a Plus Ultra, ha apuntado que no ha tenido contacto con nadie de la aerolínea y que al único al que ha conocido, en 2024, es al actual presidente de la compañía Julio Martínez Sola, también investigado.

Se ha desvinculado así Zapatero del préstamo público recibido por esta empresa en 2021.

Por otra parte, Zapatero ha dicho que no ha tenido jamás una sociedad en Dubái ni fuera de España, ha negado haber dado instrucciones para crear una y ha dicho que no recuerda una comida en la que el juez sospecha que Julio Martínez pudo recibir la orden de abrir una compañía en Emiratos Árabes para ocultar, supuestamente, una comisión del 1 % del "rescate público" de Plus Ultra.

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Al expresidente, sobre el que también hay sospechas respecto a su posible influencia en negocios de petróleo en Venezuela o en operaciones internacionales de oro o divisas, le han hecho además alguna pregunta sobre un empresario interesado en comprar crudo y ha dicho al respecto que no sabía nada.

Zapatero ha negado así los principales indicios en su contra en una causa en la que se investigan delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo y falsedad documental, además del delito fiscal y contrabando que recientemente le imputó el juez por las casi 80 joyas de 1,3 millones de euros que guardaba en una caja fuerte de su oficina y que incautó la Policía.

Un asunto, este último, sobre el que de momento ha guardado silencio y ha prometido hablar en unos días.