Francina Armegol lo ha comunicado a la ejecutiva durante su intervención en el Consell Polític del PSIB-PSOE

Armengol ha manifestado su intención de encabezar la lista que el partido presente a las elecciones al Congreso

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La secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha anunciado que no se presentará al próximo proceso de primarias del partido y que, por lo tanto, no será candidata a las próximas elecciones autonómicas de Baleares. La primera mujer que presidió Baleares durante ocho años cierra un ciclo político esta posibilidad para centrarse en su nueva etapa en Madrid, donde ocupa uno de los cargos más relevantes del Estado como presidenta del Congreso de los Diputados.

Armegol lo ha comunicado a la ejecutiva durante su intervención en el Consell Polític del PSIB-PSOE celebrado la mañana de este sábado en Palma, en la que también ha manifestado su intención de encabezar la lista que el partido presente a las elecciones al Congreso.

"Creo que es lo mejor que podemos hacer en estos momentos", según Armengol

Francina Armengol da un paso más en su carrera política y anuncia que no será candidata del PSOE en Baleares para las próximas elecciones. "Lo hago por una responsabilidad enorme con el momento que vivimos, creo que es lo mejor que podemos hacer en estos momentos", ha subrayado.

La próxima semana habrá un Comité Federal del PSOE donde se convocarán las primarias autonómicas e insulares y serán los militantes los que decidan el candidato que ocupará el puesto de Armengol. De momento, todo apunta a que podría ser Rosario Sánchez.