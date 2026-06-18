Sánchez abre la puerta a un adelanto electoral si no logra aprobar los PGE

Pedro Sánchez ha abierto la puerta a un adelanto electoral si fracasa la aprobación de los Presupuestos de 2027, aunque Moncloa descarta elecciones en 2026

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado abierta la posibilidad de adelantar las elecciones generales en caso de que no consiga sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2027.

"Si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos cuando se produzcan estas hipótesis", ha señalado a los medios a su llegada a la cumbre de líderes europeos que se celebra este jueves en Bruselas.

Las declaraciones de Sánchez se producen después de que el PNV, uno de los socios parlamentarios del Ejecutivo, le instara a presentar el proyecto de cuentas y, en caso de no lograr los apoyos necesarios para aprobarlo, convocar elecciones generales. En este sentido, fuentes de Moncloa apuntan que, en todo caso, se trataría de un adelanto técnico de unos meses, ya que la legislatura concluye en julio de 2027, por lo que descartan unos comicios durante 2026.

El jefe del Ejecutivo ha garantizado que el Gobierno cumplirá con su obligación de presentar el proyecto presupuestario ante las Cortes Generales. "Los presupuestos los vamos a presentar", ha afirmado, al tiempo que ha asegurado que hará todo lo posible por recabar los apoyos necesarios durante la negociación parlamentaria. Asimismo, ha agradecido el tono "constructivo" mostrado por el PNV y por otras fuerzas parlamentarias, que, según ha indicado, se mostraron abiertas a negociar las cuentas públicas.