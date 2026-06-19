El presidente del Gobierno ha confirmado que "presentarán los presupuestos de 2026 y habrá elecciones en 2027"

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en que las elecciones generales serán en el año 2027 y que no van a coincidir con las autonómicas y municipales de mayo, aunque no ha querido precisar si serán antes o después.

Así, ha vuelto a dejar la puerta abierta a un posible adelanto electoral de unos meses, en medio de las exigencias de socios parlamentarios como el PNV para que convoque elecciones si no es capaz de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

En la víspera Sánchez ya apuntó en esta dirección a su llegada a Bruselas para participar en la cumbre de líderes europeos: "Si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos cuando se produzcan estas hipótesis", afirmó. En ese sentido, fuentes de Moncloa precisaron que la idea del Gobierno es sacar adelante las Cuentas Generales y en caso de recurrir a un adelanto sería técnico, de solo unos meses, y en ningún caso habría comicios generales en 2026.

No ha concretado una fecha exacta

Este jueves, en la rueda de prensa al finalizar el Consejo Europeo, ha insistido en la misma línea: "Se lo voy a decir muy claramente, presentaremos los Presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y no habrá elecciones conjuntamente con las municipales y autonómicas", ha apuntado.

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Sin embargo, al ser interrogado sobre si piensa convocarlas antes o después de esa fecha, ha evitado concretar. "La realidad es muy dinámica", ha manifestado. En todo caso ha afirmado que su ambición y su objetivo es llevar la legislatura hasta el final. "Que las legislaturas, cuando no gobierna la derecha, también son de cuatro años", ha lanzado a continuación