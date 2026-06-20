Fuentes de Moncloa consideran que la retirada del pasaporte a la esposa de Sánchez "sólo atiende a "motivos políticos"

El juez Peinado retira el pasaporte a Begoña Gómez y la envía a juicio ante “indicios racionales de criminalidad de un hecho delictivo”

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La decisión del juez Peinado de retirar el pasaporte a Begoña Gómez y enviarla a juicio constata la "persecución, la obsesión y la desproporción" de este magistrado, según han informado a EFE fuentes del Palacio de la Moncloa. El juez que impulsa la investigación desde 2024 asegura en el auto que la escolta podría "facilitar la fuga" de la mujer del presidente del Gobierno.

Las fuentes consultadas por EFE han asegurado que la instrucción del juez Peinado "carece de todo sentido jurídico" y sólo atiende a "motivos políticos".

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Desde el Gobierno han criticado al juez Peinado, que el auto en el que envía a juicio a Begoña Gómez y fija medidas cautelares sugiere que los agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado que la acompañan podrían ayudarla a huir de España.

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El juez Peinado asegura que la escolta podría "facilitar la fuga" de Begoña Gómez

"Lo que no cabe duda es que esos agentes en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente, quienes colaboren en la acción o acciones para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia". Para el Gobierno estas acusaciones a la Policía Nacional son "otro ejemplo del despropósito" en el que ha caído este magistrado.

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La decisión de Peinado contrasta con la del magistrado Calama de Plus Ultra

Las fuentes del Gobierno consultadas por EFE han recordado que el juez Calama, que instruye la causa de Plus Ultra, consideró injustificado e innecesario imponer al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero medidas restrictivas como la retirada del pasaporte o comparecencias en el juzgado por tratarse de una persona "de pública notoriedad".

Calama descartó medidas cautelares contra Rodríguez Zapatero porque "su adopción supondría una restricción injustificada del derecho a la libertad personal y a la libre circulación, incompatible con el principio de proporcionalidad".