El juez Peinado retira el pasaporte a Begoña Gómez y la envía a juicio

Peinado prohíbe a Begoña Gómez a salir del territorio nacional y la obliga a comparecencias quincenales en el juzgado

El juez Peinado rectifica y descarta la implicación de Begoña Gómez en los delitos de prevaricación y fraude de intereses de la UE

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El juez Juan Carlos Peinado ha enviado a juicio a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha fijado como medidas cautelares la retirada del pasaporte. Además, le ha prohibido salir del territorio nacional y comparecer cada quince días en el juzgado.

El magistrado ha tomado esta decisión en un auto difundido este sábado, tras la audiencia preliminar celebrada el pasado lunes en la que las acusaciones populares solicitaron medidas cautelares por riesgo de fuga.

Peinado ha enviado a juicio a Gómez por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos y a su asesora Cristina Álvarez por los mismos delitos.

Además, también envía a juicio al empresario Juan Carlos Barrabés por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.