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Los juristas ven poco probable que el juez Peinado reciba una sanción por su auto sobre Begoña Gómez: "Es difícil que se pueda acordar"

Los juristas ven poco probable que el juez Peinado reciba una sanción por su auto sobre Begoña Gómez: "Es difícil que se pueda acordar"
Los juristas ven poco probable que el juez Peinado reciba una sanción. Informativos Telecinco
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La posible sanción al juez Juan Carlos Peinado podría tardar semanas o meses. Todo depende de si se considera que ha incumplido el artículo 418 de la Ley Orgánica 6/1985 de julio del Poder Judicial. Esta posible medida llegaría por las declaraciones del magistrado donde asegura que los escoltas podrían ayudar a fugarse a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

El juez Peinado afirma que los agentes de la escolta de Begoña Gómez podrían ayudarle a huir de la justicia y Jupol le pide una rectificación
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Aunque la sanción no afectaría al caso. "No está previsto para los supuestos de una suspensión de funciones o que un juez pueda ser apartado. Es una sanción económica lo que está previsto en la ley", explica Joaquim Bosch, magistrado.

"Hay una reacción exaltada a una decisión técnica perfectamente criticable y recurrible. Si le sanciona no afecta al procedimiento", añade Fernando Portillo, magistrado. Los juristas ven improbable que haya una sanción. "Los precedentes en acuerdos de consejo hace difícil que se pueda acordar una sanción", señala Bosch.

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Begoña tendrá que entregar el pasaporte

Sobre las medidas cautelares que el juez Peinado le ha impuesto a Begoña Gómez, la pelota está en el tejado de la Audiencia Provincial. La retirada del pasaporte ha provocado un gran debate, sobre todo porque a José Luis Rodríguez Zapatero, por ejemplo, no se ha aplicado. "Es la mujer del presidente del Gobierno y todo ello debería haberse analizado en el auto del juez instructor como sí la hay en el auto de Zapatero", incide Bosch.

Ahora, Begoña tendrá que entregar el pasaporte y comparecer dos veces al mes. Y, en cuanto a si tendrá un jurado popular o si se archivará la causa, los magistrados resaltan que a estas alturas todo es posible.

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