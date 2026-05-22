Llegan el juicio contra el hermano de Sánchez, escucharemos a Zapatero ante el juez y la sentencia de Ábalos.

El juez de la Audiencia Nacional ordena bloquear hasta 490.780 euros en cuentas de Zapatero

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Demasiados frentes para Pedro Sánchez que comenzó la semana con una derrota histórica en Andalucía. Sin poder recomponerse, tan solo 24 horas después, la Audiencia Nacional imputa al primer expresidente español de la historia, un referente para el socialismo y un pilar fundamental para el presidente del gobierno. Pero la cosa no acaba aquí. La semana que viene, el 28 de mayo, empieza el juicio contra el hermano de Sánchez. Tan solo unos días después, el 2 de junio, escucharemos a Zapatero ante el juez y en unas semanas se conocerá la sentencia de Ábalos.

Por el momento, Pedro Sánchez responde que confía en Zapaterio con una sonrisa en la cara. "Todo mi apoyo". Aparente tranquilidad en sus declaraciones y en su rostro, muy diferente del rictus el día que el juez Peinado abrió diligencencias contra su mujer. Fue ese día cuando dijo aquello de "a pesar de todo sigo creyendo en la Justicia de mi país".

Y muy distinta también de su imagen durante la comparecencia en Ferraz el día que se conoció el informe de la UCO sobre Santos Cerdán, que no se atrevió siquiera a tocarle en el Congreso. "Una enorme decepción", dijo de él tras conocerse el auto.

Rodríguez Zapatero declarará en la Audiencia Nacional en diez días, fecha en la que el presidente celebra los 8 años de su juramento como presidente. Casualidades de la política.