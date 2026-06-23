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José Luis Ábalos ha sido condenado a 24 años de prisión, Koldo García a 19 años y ocho meses y Víctor de Aldama a cuatro años y medio. Sin embargo, este último se libra de ingresar en prisión.

'La mirada crítica' ha podido hablar con Ramón Bermejo, portavoz de Aldama, quien ha reconocido su sorpresa por la decisión judicial: "Hasta el último minuto estábamos atentos a lo que pudiera pasar, pero ha sido una gran sorpresa, en el buen sentido de la palabra. Sobre todo porque el tribunal avala que, gracias a Víctor de Aldama, algunas causas estén viendo la luz".

Ramón Bermejo: "Este fallo reconoce que colaborar con la Justicia puede tener beneficios"

Además, ha puesto en valor la colaboración de Aldama con la Justicia: "Aparte de sentar jurisprudencia, este fallo reconoce que colaborar con la Justicia puede tener beneficios y supone un incentivo para que otras personas también lo hagan".

Preguntado por Ana Terradillos sobre si Aldama mantiene algún acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción para aportar información sobre otros asuntos, el portavoz lo ha negado: "No. Lo que existe es un compromiso por parte del señor Aldama de colaborar en todos los sentidos, y creo que él ha dejado clara cuál es su posición a la hora de abordar este asunto".