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Preocupación ante la última encuesta de sexo en España. El 28,1% de las mujeres afirma haberse visto forzada alguna vez a hacer algo que no quería en una relación sexual, frente al 12,8% de los hombres. Ellos, un 27,5%, declaran haber pagado alguna vez por mantener relaciones sexuales. Siete de cada diez hombres consume pornografía, frente al 24,9% de las mujeres, y es más frecuente entre los 25 y 34 años, donde supera el 60%. Y también siete de cada diez están contentos con su vida sexual, destapa este estudio.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha presentado este jueves 18 de junio los resultados de la segunda edición de la 'Encuesta Nacional de Salud Sexual', que muestra que "casi tres de cada 10 mujeres afirman haberse visto forzadas en algún momento de su vida a hacer algo que no querían hacer en una relación sexual".

Mariona Gabarra, psicóloga y sexóloga: "El problema no es la porque está preparada para x cosas, pero se está utilizando como nuestro método de educación sexual"

'La mirada crítica' ha consultado estos datos con la psicóloga y sexóloga Mariona Gabarra, que se ha mostrado preocupada por los hábitos sexuales que destapa esta encuesta: "Me sorprende mucho y nos reitera la falta de una educación sexual en las escuelas y en casa. Destaco el gran número de mujeres que se ha visto forzadas a tener sexo. Ya nos han educado en que tiene que haber un consentimiento, pero puede que no a cómo retirarlo. Por encima de agradar, tiene que haber un respeto y una libertad", ha explicado en directo.

"El problema no es la porque está preparada para x cosas, pero se está utilizando como nuestro método de educación sexual y muchos jóvenes comienzan a confundir el deseo con violencia", ha añadido.