Indignación en la Policía por el auto del juez Peinado: “Está fuera de lugar y es una barbaridad”

Los sindicatos policiales y la Dirección General de la Policía critican las referencias del juez Peinado a los agentes de Presidencia y reclaman una rectificación inmediata

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Los sindicatos policiales han cargado contra el auto del juez Peinado y le exigen una rectificación. A las críticas también se ha sumado la Dirección General de la Policía, que ha emitido un comunicado mostrando su rechazo a las referencias incluidas en la resolución judicial.

‘La mirada crítica’ ha hablado con Ibón Domínguez, portavoz de JUPOL, quien ha explicado cómo recibieron la mención a la Policía Nacional en el auto: “Nos sorprendió mucho esa referencia a la Policía Nacional en el auto del juez de instrucción. Nos provocó bastante indignación y, sobre todo, a nuestros compañeros destinados en Presidencia del Gobierno, al insinuar que podrían colaborar en una huida de la mujer del presidente”.

Portavoz de JUPOL: "Es una barbaridad decir que pueden colaborar en una huida, directa o indirectamente"

Además, ha detallado cómo reaccionaron los agentes encargados de la seguridad en Moncloa: “Al principio estaban sorprendidos y después indignados. Son afirmaciones absolutamente fuera de lugar. Es una barbaridad decir que pueden colaborar en una huida, directa o indirectamente, ya sea por iniciativa propia o siguiendo una orden. Por eso hemos pedido una rectificación”.

Por último, se ha pronunciado sobre la posibilidad de que se abra un expediente al juez Peinado: “Vamos a confiar en el Estado de derecho. Sabemos que existen mecanismos de recurso y que la Audiencia Provincial también puede pronunciarse. Nosotros no cuestionamos el trabajo del juez Peinado, lo que consideramos fuera de lugar es esa referencia a la Policía Nacional”.