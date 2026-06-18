Felipe VI se reunirá con Claudia Sheinbaum el 25 de junio en México, en un nuevo gesto de acercamiento entre ambos países

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Felipe VI se reunirá con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el próximo 25 de junio en Ciudad de México, un encuentro que escenificará el acercamiento entre ambos países después de las tensiones diplomáticas surgidas por la petición del Gobierno mexicano de que la Corona española pidiera disculpas por la conquista de América.

Según ha informado la Casa Real, el monarca, atendiendo a una invitación de Sheinbaum, hará una escala en Ciudad de México antes de viajar a Guadalajara para asistir al partido del Mundial de fútbol que enfrentará a la selección española con Uruguay el viernes 26 de junio.

La Casa del Rey ha enmarcado este viaje en un "contexto de intensificación de las relaciones bilaterales" entre España y México. Atendiendo a la invitación de la presidenta mexicana, Felipe VI mantendrá una reunión bilateral con Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional. Una vez concluido el encuentro, el rey proseguirá su viaje hacia Guadalajara.

En este desplazamiento a México acompañarán al monarca el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.

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Una reunión ya anunciada por Sheinbaum

La propia presidenta mexicana adelantó el pasado 8 de junio la posibilidad de mantener esta reunión aprovechando el viaje del rey a México para presenciar el encuentro entre España y Uruguay correspondiente a la fase de grupos del Mundial de 2026. En los últimos meses, las relaciones entre ambos países se han ido estabilizando tras la tensión diplomática provocada por la decisión de Claudia Sheinbaum de no invitar a Felipe VI a su investidura en octubre de 2024.

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La presidenta justificó aquella decisión por la falta de respuesta a la carta enviada por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, en la que solicitaba un reconocimiento por parte de España de los abusos cometidos durante la conquista.

Los gestos que han favorecido el deshielo

Sin embargo, en los últimos meses se han sucedido los gestos de acercamiento entre ambos países. En febrero, Sheinbaum envió una carta al rey invitándole a asistir al Mundial de fútbol y destacando que la cita deportiva suponía "una coyuntura propicia para evocar la profundidad y el carácter singular de los vínculos entre México y España".

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Por su parte, Felipe VI reconoció durante una exposición en Madrid que durante la conquista de América hubo "mucho abuso", unas declaraciones que la presidenta mexicana interpretó como "un gesto de acercamiento".

La Casa del Rey recibió "con agrado" la invitación personal al monarca, en el marco de la "relación fraternal" que mantienen ambos países. Además, la presidenta mexicana viajó en abril a Barcelona para participar en una cumbre progresista junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un nuevo paso hacia la normalización de las relaciones entre España y México.