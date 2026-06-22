La decisión ha salido adelante con el voto de calidad de Isabel Perelló, presidenta del Consejo General del Poder Judicial

Begoña Gómez recurrirá la retirada de su pasaporte impuesta por el juez Peinado

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MadridEl Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado remitir al Promotor de la Acción Disciplinaria, por posible falta grave de desconsideración, el auto del juez Juan Carlos Peinado en el que afirmó que los policías que ejercen de escolta de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, podrían ayudarla a fugarse de España.

Así lo han trasladado fuentes jurídicas al término de la reunión que ha tenido la Comisión Permanente este lunes, precisando que la decisión se basa en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La decisión del Consejo General del Poder Judicial sobre Juan Carlos Peinado, con el voto de calidad de Isabel Perelló

El citado artículo establece como falta grave "el exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos, instituciones, secretarios, médicos forenses o del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia, de los miembros del Ministerio Fiscal, abogados y procuradores, graduados sociales y funcionarios de la Policía Judicial".

Al respecto, fuentes citadas por Europa Press han señalado que el acuerdo, no sin división, ha sido aprobado por mayoría, con el voto de calidad de la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, si bien cuatro vocales discrepantes han formulado voto particular.

A este respecto, la Comisión Permanente se reunió este domingo de forma extraordinaria para decidir sobre la cuestión. Sin embargo, después de aproximadamente una hora de reunión, acordaron aplazar hasta este lunes el encuentro con el fin de dar más tiempo al debate y que este se produzca de manera presencial. Todo ello, después de que el sábado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trasladase a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, la "más enérgica queja" por las afirmaciones del juez Juan Carlos Peinado sobre los agentes que custodian a Begoña Gómez en su auto.

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El posible expediente al juez Juan Carlos Peinado y sus palabras sobre los policías que ejercen de escolta de Begoña Gómez

En dicha resolución, de 84 páginas, el magistrado aseguró que "no cabe duda" de que los agentes que acompañan a Begoña Gómez pueden, "bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos", colaborar "en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga, que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia".

Para el ministro, esas afirmaciones "representan un grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya actuación se desarrolla únicamente en parámetros de legalidad y constituye una de las principales garantías del Estado de Derecho".

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Marlaska señaló además que las sospechas del magistrado alcanzan no solo a los agentes con el servicio de acompañamiento asignado "sino también a sus superiores jerárquicos, afirmando la posibilidad de que pudieran dictar órdenes ilegales".

El titular de Interior indicó que esas afirmaciones son "un hecho de máxima gravedad" e instó al CGPJ a que adopte "las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones" al tiempo que ha insistido en la "plena profesionalidad" de los agentes y de sus mandos.

Además, en una providencia a la que ha tenido acceso esta agencia de noticias, el juez Peinado ha citado este miércoles a las 18:00 horas a Gómez y a su asesora, Cristina Álvarez, para que entreguen su pasaporte en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid.