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Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha entregado este miércoles su pasaporte en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, en cumplimiento de la medida cautelar acordada por el juez Juan Carlos Peinado de cara al eventual juicio con jurado popular al que podría enfrentarse.

Según han confirmado fuentes jurídicas, Gómez acudió a la sede judicial acompañada de su abogado, Antonio Camacho, y entregó el documento pocos minutos después de las 18.00 horas. Como ya ha ocurrido en anteriores comparecencias judiciales, la esposa del jefe del Ejecutivo accedió a las instalaciones por el garaje de los juzgados.

La decisión responde a una solicitud realizada por el Departamento de Seguridad de Moncloa, que alegó razones de seguridad. La jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco, autorizó esta medida al apreciar un "posible riesgo para la integridad física" de Gómez. La retirada del pasaporte forma parte de las medidas cautelares acordadas por el juez Peinado en el auto en el que propuso juzgar a Begoña Gómez y a su asesora Cristina Álvarez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

La decisión fue adoptada después de la audiencia preliminar celebrada la pasada semana en los juzgados madrileños, donde las acusaciones populares, encabezadas por Hazte Oír, solicitaron la adopción de estas medidas.

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La defensa recurre las medidas cautelares

Por su parte, la defensa de Gómez ha presentado un recurso de queja contra la resolución judicial y solicita que se dejen sin efecto las medidas cautelares impuestas. Además de la retirada del pasaporte, el magistrado acordó la prohibición de abandonar territorio español y la obligación de realizar comparecencias quincenales en sede judicial. El recurso presentado por su abogado pretende que el tribunal superior revise la decisión y anule tanto estas restricciones como las impuestas a Cristina Álvarez, al considerar que no están justificadas.

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Mientras se resuelven los recursos planteados, Begoña Gómez deberá cumplir las medidas cautelares acordadas por el juez instructor, incluida la entrega de su pasaporte y las comparecencias periódicas ante la Justicia.