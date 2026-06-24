Malena Guerra 24 JUN 2026 - 22:16h.

Cuando el presidente Zapatero declaró ante el juez hace 7 días, llamó la atención un momento concreto del interrogatorio que produjo nerviosismo en el imputado

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Cuando el presidente Zapatero declaró ante el juez hace 7 días, llamó la atención un momento concreto del interrogatorio que produjo nerviosismo en el imputado y que hizo que Zapatero se cerrara en banda. El juez instructor le preguntaba por una empresa que no aparecía en el auto, pero sí en informes policiales, algo que no esperaba Zapatero.

CALAMA: Los trabajos que hizo para esta empresa fueron para esta empresa o para otras empresas. ¿Llegó a firmar algún tipo de contrato con ellos?

ZAPATERO ...

CALAMA: Los trabajos para esta empresa fueron para esta empresa o para otra empresa? Qué trabajo realizó usted patra esta empresa?

ZAPATERO: De asesoramiento

JUEZ CALAMA Ya bueno. Pero eso es muy poco para un instructor. ¿Qué trabajos concretos hizo usted.?

ZAPATERO Está en el contrato. No voy a profundizar Más.

Zapatero se mostraba sorprendido y nervioso ante el juez. Hoy sabemos lo que sospechaba Calama. Un informe de la UDEF señala que esos pagos pueden ser una tapadera. Una tapadera de sus servicios a un grupo peruano llamado Gloria. Cree la UDEF que Zapatero se reunió con las altas esferas de Bolivia, desde el presidente Arce, a varios ministros o al jefe de la Abogacía del Estado para que perdonaran una sanción de más de 100 millones al grupo empresarial. Algo que se logró un año después.

Pero el pago por los servicios de Zapatero se camufló a través de otra empresa peruana: Focus, supuestamente dedicada al marketing: 200.000 euros y 10.000 euros al día durante los viajes que necesitara por un supuesto asesoramiento que la UDEF pone bajo sospecha. y 10.000 euros al día durante los viajes que necesitara.

Los pagos se harían en tres transferencias. Pero el contrato no revela el verdadero trabajo por el que cobraría Zapatero. Los investigadores señalan que Focus fue empleada como una sociedad interpuesta o pantalla. Porque la policía asegura que cobró realmente por influir ante las autoridades de Bolivia para favorecer a otra empresa que tenía que pagar 107 millones de dólares a la cementara estatal por competencia desleal. El primer pago de 100.000 euros al firmar el contrato. Los otros dos pagos tras conseguir el objetivo.

El expresidente hizo dos viajes a Bolivia para ver al presidente Arce. En el segundo también se reunió con el ministro de Economía. Y contactó el Procurador General del Estado. Cuando regresó, ya en Barajas Zapatero celebró el éxito de la operación y le envió este mensaje a su secretaria. Cuando se suspendió la condena a la empresa amiga, Zapatero confirmó el cobró de los últimos 50.000 euros.