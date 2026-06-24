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El Rey Felipe VI ha recibido este miércoles en audiencia a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, después de haber sido investida por segunda vez como máxima responsable del Ejecutivo autonómico.

Durante el encuentro, celebrado en el Palacio de la Zarzuela, la dirigente del Partido Popular ha trasladado al monarca la situación actual de la comunidad autónoma y los principales retos a los que se enfrenta la región. Tras la reunión, Guardiola ha compartido un mensaje en sus redes sociales en el que ha agradecido la atención del Rey hacia Extremadura.

"Gracias a Su Majestad el Rey por estar siempre atento a los retos y a las necesidades de Extremadura", ha señalado la presidenta autonómica. Asimismo, ha explicado que durante la audiencia tuvo la oportunidad de exponer la realidad de la comunidad: "He trasladado la realidad de una región que crece, con responsabilidad y lealtad a los valores democráticos", ha afirmado en una publicación difundida en la red social X.

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Una audiencia habitual tras la investidura

La reunión se ha celebrado a las 17.00 horas de este miércoles, siguiendo la tradición institucional por la que el jefe del Estado recibe a los nuevos presidentes autonómicos tras su elección.

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Desde la Casa Real también han destacado la trayectoria política de María Guardiola tanto en el ámbito local como autonómico y han recordado que se trata de la primera mujer que ocupa la Presidencia de la Junta de Extremadura. Felipe VI ha recibido a Guardiola después de que fuera investida presidenta de la Junta el pasado 22 de abril, gracias a los votos favorables de PP y Vox.

Las elecciones autonómicas extremeñas se celebraron en diciembre del pasado año y dieron inicio a un nuevo ciclo electoral en distintas comunidades autónomas, al que posteriormente siguieron los comicios celebrados en Aragón, Castilla y León y Andalucía. Tras su investidura, es habitual que los presidentes autonómicos mantengan también una reunión institucional con el presidente del Gobierno.