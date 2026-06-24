La portavoz de Vox en el Congreso sostiene que la sentencia del ‘caso mascarillas’ confirma el uso de recursos públicos en beneficio de intereses particulares

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José Luis Ábalos ha sido condenado a 24 años de prisión, Koldo García a 19 años y ocho meses y Víctor de Aldama a cuatro años y medio. Sin embargo, este último se libra de ingresar en prisión, una circunstancia que ha generado numerosas críticas desde la izquierda.

'La mirada crítica' ha podido hablar en directo con Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso, quien ha asegurado: "Nosotros estamos convencidos de que, desde el principio, el PSOE llegó al poder para servirse de él, para beneficiarse, y no para servir a los españoles. A eso se ha dedicado el PSOE desde el mismo día en que llegó a La Moncloa".

Pepa Millán: "Lo que no es normal es que la misma semana en la que presentan una propuesta le aprueben dos enmiendas al PSOE"

Además, ha comentado si les ha sorprendido la condena impuesta a Aldama: "No es algo que nos tenga que sorprender a los políticos. Aquí lo importante es que, con esta sentencia unánime de los magistrados del Tribunal Supremo, se ha evidenciado que desde el condenado a 24 años de cárcel hasta el que tiene una condena de cuatro años, todos trabajaban al servicio del PSOE. Se ha utilizado la estructura del Estado para beneficiar a unos pocos con los recursos de todos los españoles".

Por otro lado, ha aclarado si apoyarían una moción de censura: "La moción de censura es una herramienta que nosotros hemos utilizado en dos ocasiones para desgastar a este Gobierno. Pensamos que no se debe desperdiciar ninguna herramienta, pero hay muchas más. Lo que no es normal es que la misma semana en la que presentan una propuesta le aprueben dos enmiendas al PSOE".