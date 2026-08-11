Prácticamente la totalidad de la población ha recibido una de estas llamadas: las más ‘inofensivas’ solo buscan nuevos clientes, las más un fraude. Un experto señala cómo identificarlas y protegerse

Todas las llamadas comerciales tendrán que usar el prefijo 400 a partir del 17 de octubre para que los usuarios puedan identificarlas

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Una tarde tranquila queda interrumpida por una llamada en la que una voz robótica promete un trabajo que no existe. Una mañana sin tener el teléfono en la mano deja un reguero de llamadas perdidas cuando se recupera el terminal. Son realidades con las que se cruzan cada día cada vez más y más personas, porque el spam ha invadido las llamadas telefónicas. Según un reciente estudio de la OCU, el 98% de la ciudadanía sigue recibiendo llamadas de spam. De hecho, el porcentaje de quienes reciben más de 10 al mes ha subido desde el 37% de la población al 58%.

Es algo muy común y molesto, pero también algo que cada vez da más 'miedo'. Según datos de un estudio de NordVPN y Hiya, cuatro de cada 10 españoles ya reconocen que esta avalancha de llamadas de spam les genera sensación de inseguridad: son el 45% de la ciudadanía. Sienten que las cosas, concluye el informe, "han ido demasiado lejos". Es un dato que no sorprende a Enrique García, portavoz de la OCU. “Prácticamente la totalidad de los consumidores las recibe, lo que da idea de la enorme molestia que causan. No nos extraña nada que haya miedo, porque hemos detectado muchas estafas a través de este tipo de llamadas”, apunta a la web de 'Informativos Telecinco'.

Los tipos de llamadas spam

García diferencia entre dos tipos de llamadas spam. “Uno es el que tiene finalidad comercial”, indica, aunque “incumple muchas veces las obligaciones que tienen determinadas empresas, ya que solo pueden realizarse llamadas comerciales cuando hay autorización expresa”. En general, se trata habitualmente de subcontratas de empresas de energía (gas y electricidad), telecomunicaciones o seguros, que buscan captar nuevos clientes. “Estos tres sectores aglutinan prácticamente el 90% de las llamadas”.

“Luego, mezclado con esto, hay llamadas de todo tipo. Ahí es donde estamos hablando de fraude. Las estafas han crecido bastante en los últimos años”, indica el experto. El modus operandi es múltiple, desde hacerse pasar por tu banco y vaciar tus cuentas hasta simular ser alguna de tus compañías de servicios para intentar conseguir tus datos personales.

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Según NordVPN, el 89% de los españoles recibió al menos una llamada fraudulenta en el último año. Han calculado que, entre quienes han caído y han perdido dinero, se han dejado una media de 530 euros.

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Las señales de alerta para no caer en las llamadas de spam

Todo ello ha llevado a que se pierda la confianza en las llamadas de teléfonos. Los avances tecnológicos hacen, además, que el futuro genere todavía más resquemor ante las potenciales problemáticas que generará la inteligencia artificial. Una es la clonación de voz, que hará que las llamadas fraudulentas suenen como gente en la que se confía o se conoce. Según NordVPN y a nivel global, una de cada tres personas ha recibido ya una de esas llamadas.

Incluso cuando no se trata de fraudes y cibercrimen, también impacta en esa pérdida de confianza la avalancha de llamadas que intentan captar la contratación de servicios. Aunque se han aprobado leyes o medidas que intentan reducir este tipo de llamadas, la percepción es que siguen existiendo y que son muchas.

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Si pudiésemos identificar quién nos llama, sería todo más sencillo, pero como apunta García es “por qué no se pone ya en marcha es una cosa sencilla de explicar y difícil de entender". En este tipo de llamadas suelen funcionar cadenas de subcontratas. Una comercializadora contrata a una empresa B para que haga las gestiones comerciales, pero luego se encadenan muchas subcontratas más, explica el experto. Esa subcontrata final (puede ser la empresa D, puede ser la H) no suele estar en la UE y trabaja con call centers que funcionan con un bloque de cientos de números de teléfonos “que queman” con muchas llamadas.

García suma otra variedad de spam, “el timo de la doble llamada”. Primero se recibe una llamada desde uno de esos call centers subcontratados advirtiendo de subidas futuras de precio. “A veces con unos argumentos ridículos”, apunta, pero que juegan con el miedo o con la actualidad (por ejemplo, si en las noticias está la subida de precio de la energía por el contexto geopolítico) para lograr una respuesta en el consumidor. A esa primera llamada, le sigue una segunda. “Te van a ofrecer una oferta estupenda”, asegura que prometen. Como seguramente te hayan avisado en esa primera llamada de que te iban a rellamar con una oferta, la segunda ya no es considerada legalmente spam.

Sea como sea, por miedo o por hastío, cada vez más personas activan mecanismos para evitar estos problemas. Según datos de la OCU, un 45% se fía de los sistemas de detección de spam del móvil y un 18% se ha dado de alta en la lista Robinson (aunque, como advierte García, eso no protege contra las llamadas de fraude, a los criminales no les importa esta lista). Un 70% bloquea el número tras responder y ver que era una llamada comercial, aunque como rotan la numeración eso no protege al completo (el teléfono bloqueado ayer ya no es el que usarán hoy para la llamada).

Por eso, hay quienes optan por la callada por respuesta. Un 45% de la población española ya no coge directamente ninguna llamada de un número desconocido o sospechoso, lo que lleva a que puedan perder llamadas importantes.

Cómo protegerse de esas llamadas

¿Hay alguna manera de evitar todo esto? Existen algunos sistemas de alerta o filtrado de llamadas, pero García recomienda, sobre todo, la desconfianza. Recuerda que las empresas o la Administración pública nunca nos van a pedir por teléfono datos que ya tienen. Es una red flag.

Todavía no tiene fecha, pero la normativa prohibirá la comercialización de servicios de gas y electricidad vía telefónica. “Parece radical, pero se llega a esto después de años y años de abusos”, afirma García. Además, la OCU defiende también la identificación que entrará en vigor el próximo 17 de octubre a todas las llamadas comerciales con números 400 (algo que, en principio, estarán obligadas a hacer todas las compañías a partir de octubre, según la organización de consumidores). “¿Acabará con el spam? Probablemente no, pero sí lo complicará. Cuando veas un número 400 sabrás que es una llamada comercial y podrás decidir si respondes o no”, señala.