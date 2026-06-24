Iñigo Yarza 24 JUN 2026 - 15:52h.

El presidente del Gobierno pidió disculpas cuando Santos Cerdán entró en prisión y admitió que pensó en dimitir

Rufián exige cuentas a Sánchez: "No es de recibo que no dé explicaciones de su número dos"

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El discurso de Pedro Sánchez ha cambiado en un año: la hemeroteca desvela cómo en julio de 2025, tras la entrada en prisión del entonces organizador del PSOE, Santos Cerdán, aseguraba que había pensado en dimitir. El presidente del Gobierno, en su comparecencia en el Congreso este miércoles, ha reiterado su voluntad de seguir hasta 2027. "Cómo no vamos a continuar".

El mismo debate, pero con una estrategia muy distinta. Sánchez el verano pasado pedía perdón en varias ocasiones por las causas judiciales y aseguró que estaba tan decepcionado consigo mismo e incluso admitió que llegó a pensar en dimitir. Ahora, sin embargo, cree que ni siquiera hay que preguntarse si él debe continuar. Sino lo contrario, cómo no va a hacerlo.

En aquel momento, hace un año habló de asumir la responsabilidad , de pedir perdón. Este miércoles, Sánchez ha vuelto a desinflar las expectativas del PP, que lleva semana reclamándole un adelanto electoral : "Para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar".

Frente a este cambio de rumbo del presidente, la única coincidencia es sus reiteradas afirmaciones en que él no sabía nada de los escándalos de Ábalos, Cerdán o Leire Díez, por el momento con el primero condenado. Sánchez, este miércoles en su comparecencia ha vuelto a hablar de regeneración con medidas que no ha aprobado el parlamento ante la falta de los apoyos necesarios.

Pese a esa promesa. El PSOE sigue un año después afectado por nuevos informes policiales y sentencias. Y eso pesa mucho en los socios. Más distanciados ahora que hace un año. Rufián ha mantenido un duro intercambio con Sánchez al que preguntó directamente "si Ud está limpio".

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La reflexión final de Sánchez tras el debate parlamentario: "Nos queda un año de legislatura"

Pedro Sánchez ha cerrado la comparecencia de este miércoles en el Congreso con una reflexión en la que insiste en agotar la legislatura: "Nos queda un año de legislatura y vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho desde el primer día, trabajar, acordar y transformar, vamos a pelear por unos Presupuestos aún más ambiciosos", ha asegurado el presidente del Gobierno.

Así ha clausurado el debate reiterando que la cuestión no es cuándo se van a convocar las elecciones, sino la España que se presenta en 2027 es "mejor que la de 2023 o la de 2018. "Yo creo que es mucho mejor, y hay datos indiscutibles", ha subrayado explicando algunos de los logros de la gestión del Gobierno con un 60% de mix eléctrico procedente de fuentes renovables, los datos que demuestran la "creación de empleos de alto valor añadido", entre otros. Vamos a "seguir construyendo este país más allá de 2027".