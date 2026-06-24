El líder de la oposición apela a la "decencia que representa esta Cámara" para exigir a los socios parlamentarios del Gobierno "echar a este Gobierno con una moción de censura. Por mí, hoy mismo"

Pedro Sánchez da explicaciones en el Congreso de los Diputados sobre los casos de corrupción que afectan al PSOE

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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de ser el "nexo corruptor" y le ha emplazado a asumir responsabilidades políticas, disolver las Cortes y convocar elecciones para no "estirar minutos de la basura". Tras apuntar a su posible imputación y que pueda llegar a tramitarse un suplicatorio, ha avisado a los socios que "por decencia", deberían echarle con una moción de censura.

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¿Espera que le llegue un suplicatorio?

En la comparecencia en el Congreso sobre las investigaciones judiciales que rodean al Gobierno, Feijóo ha denunciado el "victimismo" con el que Sánchez ha acudido a la Cámara y la "indignidad que hay en los grupos que apoyan al Gobierno". De hecho, ha avisado a los socios del PSOE que "ahora ya son sus cómplices" y que "cómo sigan así acabarán siendo simples daños colaterales".

"Lo reitero. Por la decencia que representa esta Cámara deberíamos echar a este Gobierno con una moción de censura. Por mí, hoy mismo", ha trasladado el jefe de la oposición a los aliados parlamentarios del Grupo Socialista, dejando claro que inmediatamente después darían "la voz al pueblo con unas elecciones que Sánchez se niega a convocar".

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Tras acusar al jefe del Ejecutivo de intentar "normalizar" la corrupción, Feijóo ha preguntado a qué hay que esperar ahora: "¿A que le llegue un suplicatorio al señor P.S.? ¿O es que está entre sus planes que en ese caso la Cámara lo rechazase?".

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El presidente del PP ha afirmado que Sánchez "nunca han combatido la corrupción" y ha dado por sentado que "la estará amparando hasta el último minuto". "¿Sabe por qué? Porque usted se juega todo", ha espetado al jefe del Ejecutivo.

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Además, Feijóo ha afirmado que da "vergüenza ajena" oír hablar al presidente del Gobierno de tolerancia cero contra la corrupción. "¡Menuda inventada!", ha exclamado, para subrayar que él sí que pone su "propia experiencia de gobierno como prueba de que la política puede ejercerse de forma honesta" y que su listón es "no haber metido la mano en la caja nunca".

Feijóo ha insistido en que Sánchez debe dejar la Presidencia del Gobierno. "¿Qué hace todavía ahí en el escaño? Este es el verdadero debate de hoy, no su propaganda, ni sus excusas, ni su victimismo. El debate es si España puede seguir en manos de un gobierno corrupto, sin apoyos, sin presupuestos, sin otro proyecto que no sea resistir", ha manifestado.

"Lo que ha mejorado es la vida de su gente"

Además, le ha afeado que diga ante la Cámara "cómo" no va a seguir: "¿A seguir delinquiendo se refiere?", le ha interpelado, tras recordar las causas judiciales que pesan sobre sus hombros, con dos ya sentenciadas por el Tribunal Supremo, "casi un centenar de imputados", "19 delitos sin investigación y casi con 2.000 años de cárcel en juego para sus colaboradores y familiares".

El presidente del PP ha afirmado que el Ejecutivo de Sánchez "no ha mejorado la vida de la gente" sino que "lo que ha mejorado es la vida de su gente". Por eso, ha reiterado que "lo único" que se espera de él es que disuelva las Cortes y convoque comicios.

Feijóo ha dicho que Sánchez no está hoy en el Congreso por ser "el número uno de los líderes mundiales" sino por ser "el uno" de un Gobierno "corrupto". "Se lo digo sin presunto. Y se lo digo con el aval de una sentencia firme por unanimidad del Tribunal Supremo", ha dicho.

En este punto, ha subrayado que la condena a 24 años de cárcel al extitular de Transportes José Luis Ábalos es "la mayor condena a un ministro en su actuación en el cargo". "Un ministro suyo por robar desde el Gobierno", ha manifestado, para añadir que "Tito Berni en calzoncillos es lo más digno" con lo que les han deleitado.

Feijóo ha recalcado que, dado que el Gobierno no tiene mayoría parlamentaria ni confianza suficiente par gobernar, la pregunta es por qué tienen que "aguantar" que siga actuando como si dispusiera de ellas.

Tras lamentar ver a "la izquierda progresista" de España "aplaudir la corrupción", Feijóo ha recriminado a Sánchez haber robado hasta en la pandemia y ha subrayado que hasta "su faro moral" está imputado, en referencia al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. "¿Y ahora eso se puede digerir sin consecuencias desde las más altas instancias del Estado?, le ha cuestionado.

Las víctimas son los españoles: "Sánchez es el principal agresor"

El presidente del PP ha indicado que "algunos ahora en el PSOE se echan las manos a la cabeza". "Claro, ¿quién podía imaginar esto del yerno de las saunas, verdad? Por una vez le voy a reconocer algo de coherencia, señor Sánchez. De la sauna a la cloaca hay un camino bastante coherente", ha enfatizado.

Feijóo ha señalado que las únicas víctimas de "este Gobierno corrupto" son los españoles y ha añadido que eso convierte al jefe del Ejecutivo "en el principal agresor". "Y ante semejante deterioro, cada día que pase sin que convoque elecciones es también una agresión a la nación", ha advertido, para concluir que Sánchez "no tiene ni autoridad, ni credibilidad, ni decencia para seguir en ese escaño".