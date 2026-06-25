En el teléfono de Gertrudis, muchos mensajes borrados y otros enigmáticos

Zapatero reclama a la AN que se anule el 'caso Plus Ultra' por vulneración de derechos fundamentales

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Las conversaciones permiten reconstruir cómo vivió Zapatero su citación en el Senado. Una comparecencia que preparó con su secretaria, Gertrudis, que le anima desde el principio.

Gertrudis: "Una vez más es un honor acompañarte en la batalla".

En el teléfono de Gertrudis, muchos mensajes borrados y otros enigmáticos, como éste que recibe del expresidente "te daré un sobre para dárselo en mano al presi" o este otro, 10 días antes de que se hiciera público el informe de la UCO sobre Santos Cerdán.

Jefe: "El papel que te dejo es muy confidencial... Solo para ti... Y rompes el papel mío. Mañana vendrán Santos y JF"

Después de la detención de Cerdán, Zapatero toma las riendas de las negociaciones con Puigdemont y comparte con su secretaria los obstáculos que encuentra.

Jefe: "No puedo tener inglés. Lio con JUNTS".

Registra también sus reuniones en Moncloa con el Gobierno. Citas de las que da cuenta a Gertrudis con mensajes como éste: "Tras la reunión con el presi, me reuniré con Bolaños, Ma Jesus y JuanFran donde Bolaños" en el que le informa de que después de su reunión con el presi se verá con Bolaños y Maria Jesús.

El Ejecutivo denuncia esta filtración de conversaciones privadas. Óscar Puente ha sido de nuevo el más incisivo al respecto. "Aparecen sus claves de correos electrónicos, cuentas bancarias, direccion, nos parece de una gravedad extrema". Le ha contestado Semper, "las filtraciones estan a la orden del día en una dirección y otra. A mí me gustaria que el mundo fuera más perfecto, pero todo se va a terminar por saber".

Zapatero estudia acciones legales por la filtración de datos personales.