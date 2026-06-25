José Luis Rodríguez Zapatero reclama a la AN que se anule el 'caso Plus Ultra' por vulneración de derechos fundamentales

El juez del 'caso Plus Ultra' acuerda que se investigue la filtración de los mensajes de Zapatero con su secretaria Gertrudis Alcázar

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El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha reclamado a la Audiencia Nacional la nulidad del 'caso Plus Ultra' por presunta vulneración de derechos fundamentales.

Así lo ha hecho este jueves el exlíder socialista, investigado en la causa, a través de un incidente de nulidad al que ha tenido acceso Europa Press.

El procedimiento "parte de unos análisis de conversaciones privadas no autorizados", según la defensa

Zapatero pide declarar la vulneración de los derechos fundamentales al juez ordinario predeterminado por la ley, a un proceso justo con todas las garantías, a la tutela judicial efectiva sin indefensión y a la presunción de inocencia.

Asimismo, solicita que se excluyan del proceso las evidencias obtenidas en "todas las entradas y registros" acordadas tanto por el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, que empezó a investigar el caso, como por la Audiencia Nacional.

La defensa del expresidente considera que el procedimiento "parte de unos análisis de conversaciones privadas no autorizados" y apunta a "maniobras dirigidas a conducir el proceso hacia los órganos judiciales de mayor conveniencia, soslayando al juez ordinario legalmente competente"