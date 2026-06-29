Los vecinos de la localidad siguen muy pendientes a que les confirmen si la familia continúa con vida

Un matrimonio y sus dos hijos, residentes en Marín, Pontevedra, desaparecidos tras los terremotos durante un viaje familiar a Venezuela

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Las autoridades venezolanas han confirmado que la familia del municipio de Marín, en Pontevedra, se encuentra sepultada entre los escombros de un edificio derrumbado en el epicentro de los terremotos que han destrozado a todo el país, en La Guaira.

Lia, Adela, Yhosvany y Ulises habían viajado hasta la localidad venezolana tras terminar el curso escolar y con el objetivo de darle una sorpresa a sus familiares, ya que la madre es venezolana. De hecho, su hermana es quien ha confirmado que estaban alojados en el área de Carabelleda. Todos los vecinos de Marín se han volcado con el seguimiento de estas cuatro personas que siguen teniendo en vilo al municipio entero.

El propio Concello quiso trasmitir unas palabras al conocer su desaparición y este lunes han informado de la realización de un minuto de silencio por todas las víctimas de los terremotos y especialmente por los cuatro miembros de la familia que, desgraciadamente, sufrieron de primera mano esta catástrofe que tantas vidas se ha cobrado.

Las esperanzas de encontrarles con vida

Una de las vecinas ha explicado ante la prensa que los cuatro permanecen atrapados bajo el edificio, sin que hayan sido rescatados por el momento ya que “necesitan grúas y máquinas pesadas” para poder sacarles de donde llevan varios días atrapados.

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Los profesionales no han querido confirmar si la familia que sigue enterrada permanece con vida o si, por el contrario, es muy difícil que, pasados más de dos días desde el suceso, haya esperanzas de que los cuatro estén vivos o alguno haya podido sobrevivir.

Marín es uno más de los municipios españoles que se vuelvan con Venezuela y hacen todo lo posible por solidarizarse con los vecinos afectados, porque esta desgracia es algo que mantiene sin dormir a miles de personas en España que tienen familiares, seres queridos o amigos desaparecidos e incluso fallecidos.