La familia se alojaba en La Guaira, el estado de Venezuela más afectado por el doble terremoto

La última hora del doble terremoto en Venezuela, en directo: búsqueda contra reloj de supervivientes entre los escombros

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El municipio gallego de Marín, en Pontevedra, permanece pendiente de noticias sobre una familia residente en la localidad que permanece desaparecida desde que el pasado lunes se desplazase en un viaje a Venezuela, donde dos días después se produjo el devastador doble terremoto que ha causado la tragedia en el país.

Al parecer, la familia, compuesta por un matrimonio y sus dos hijos menores, se alojaba además en La Guaira, el estado de Venezuela más afectado por los seísmos, calificado por la presidenta interina como “zona de desastre” y donde se han visto dañados más de 280 edificios, entre ellos hasta ocho hospitales y 20 centros comerciales.

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La familia residente en Marín desapareció en Venezuela tras los terremotos

Tras el fin del curso escolar, la familia se había marchado de viaje a Venezuela para “sorprender a familiares”, dado que la madre de los menores es natural de allí, mientras el padre es cubano, aunque ambos estaban afincados desde hace tiempo en Marín.

Concretamente, tal como ha informado la hermana de la madre de esta familia, se encontraban alojados en el área de Caraballeda, una de las más afectadas en La Guaira, junto a Playa Grande.

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Según informa Cadena SER, el progenitor, por su parte, era conocido por su rol de entrenador del Marinenses Hockey Club, equipo base del Colegio La Inmaculada de Marín, donde son alumnos los niños, que también son del club.

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El Ayuntamiento de Marín decreta un minuto de silencio

Tras lo ocurrido, el Concello de Marín ha lanzado un comunicado en el que expresan su dolor por lo ocurrido, manifestando su solidaridad con todos los afectados por la tragedia tras el doble seísmo de magnitud 7,2 y 7,5.

“Consternados por la situación que se vive en Venezuela, y en especial por la de una familia residente en Marín que viajaba con sus seres queridos. Desde el Concello queremos expresar nuestra solidaridad y nos pondremos en contacto directo con las administraciones pertinentes para brindarles toda la ayuda posible”, escriben, anunciado la convocatoria de “un minuto de silencio el lunes a las 12:00 como muestra de apoyo al pueblo venezolano y a todas las personas que atraviesan este dramático momento”.