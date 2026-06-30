El número de solicitudes ya supera el millón, muy por encima de las previsiones del Gobierno

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Hoy finaliza el plazo para presentar las solicitudes del proceso de regularización extraordinaria. De momento, el número de peticiones duplica la cifra que manejaba el Gobierno, que estimaba unas 500.000 solicitudes, aunque la cifra ya supera el millón. El Gobierno ha aclarado que hoy no se conocerá el dato definitivo, ya que todavía se están contabilizando las últimas solicitudes presentadas.

‘La mirada crítica’ ha hablado en directo con Ana Alarcón, portavoz del Sindicato Unificado de Policía, quien asegura que las previsiones del Gobierno se quedaron muy cortas: "Nosotros ya denunciamos que las previsiones que había hecho el Gobierno eran completamente irreales. La Comisaría General de Extranjería ya estimó que habría alrededor de 1.250.000 solicitudes, una cifra mucho más cercana a la realidad que la que manejaba el Gobierno".

Ana Alarcón: "Esa unidad no se ha reforzado en ningún momento y está completamente saturada"

Además, explica que las unidades encargadas de tramitar la regularización no han recibido refuerzos suficientes: "Los policías ya han soportado la primera fase, que consistía en elaborar los informes policiales y comprobar miles de expedientes, sin refuerzos específicos. Esa unidad no se ha reforzado en ningún momento y está completamente saturada. Ahora llega la segunda fase, la toma de huellas y la expedición de las tarjetas TIE, y es ahí donde creemos que habrá aún más presión".

Ana Alarcón también valora el plan de choque aprobado para reforzar estas unidades: "Han tenido que aprobar un plan específico para las unidades de documentación. Los servicios extraordinarios se pagarán mejor, a 25 euros la hora, y eso demuestra, una vez más, que teníamos razón al advertir de que el sistema ordinario no era suficiente para asumir semejante volumen de solicitudes".

Sin embargo, considera que las medidas llegan demasiado tarde: "Valoramos el esfuerzo, porque llevábamos meses reclamando que se reforzaran estas unidades, aunque fuera con incentivos económicos para hacerlo más atractivo a los compañeros. Pero llega después de que la unidad de Extranjería haya asumido una enorme carga de trabajo sin un plan equivalente. Lo que más nos preocupaba era precisamente esa primera fase de los informes policiales, que no se ha reforzado en ningún momento".