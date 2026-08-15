Al menos un muerto y dos menores heridos en una riada en Manzanedo de Valdueza, León

Los servicios de emergencia buscan a varias personas que habrían desaparecido tras la riada

La historia de Francisco, de 92 años, tras desaparecer en Cádiz y encontrarle al día siguiente a mil kilómetros de distancia, en Miranda de Ebro, Burgos

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LeónUna persona ha muerto y dos menores se encuentran heridos después de que una riada haya provocado una desplazamiento de tierra en Manzanedo de Valdueza, en el término municipal de Ponferrada, según informan fuentes de la Subdelegación del Gobierno a Europa Press, que descartan más desaparecidos.

El 1-1-2 ha recibido varias llamadas sobre las 19:38 horas cuando que relataban estos hechos. El aviso se ha trasladado a los Bomberos de Ponferrada, a Policía Nacional, a Policía Local, al Centro Coordinador de Emergencias y al Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (Gripde) que se encuentran en el lugar actuando.

Subdelegación del Gobierno confirma la muerte de una persona

El Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección Civil ha activado el helicóptero de rescate que ha partido hacia el lugar. Emergencias sanitarias - Sacyl- ha enviado dos ambulancias soporte vital básico (SVB) y soporte vital avanzado (SVA) y personal médico del punto de atención continuado (PAC).

Desde Subdelegación del Gobierno han confirmado la muerte de una persona, de las que no se disponen más datos de filiación, y que hay dos menores heridos, sin que tampoco se conozcan hasta el momento el alcance de las heridas.