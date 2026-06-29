Juan Lobato, tras el comité federal del PSOE: “No es buena imagen que todos parezca que pensamos lo mismo”

El senador socialista echa en falta más autocrítica y debate interno en el comité federal del PSOE

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Este fin de semana se ha celebrado el comité federal del PSOE, que se preveía como uno de los más complicados de los últimos años debido a los casos de corrupción relacionados con el Gobierno. Finalmente, solo se escucharon un par de voces críticas, entre ellas la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

'La mirada crítica' ha podido hablar en directo con Juan Lobato, senador del PSOE, quien ha explicado qué le habría gustado ver durante el comité: "Se pone muy por encima la unidad de lo que yo creo que es necesario: la autocrítica, los matices y el cuestionamiento. No es una buena imagen para el PSOE que parezca que todos pensamos lo mismo y que todos creemos que todo está bien".

Juan Lobato: "Yo hubiera pedido al comité federal es que demostrara que tenemos pulso, criterio, ambición e ilusión"

Además, explica qué habría pedido si hubiera intervenido en el comité: "Lo primero que hubiera pedido al comité federal es que demostrara que tenemos pulso, criterio, ambición e ilusión. Yo, siendo secretario general, lo decía públicamente. Le hubiera pedido que demostrara a España que es un partido que sabe dónde está y que sabe lo que está pasando".

Por último, considera que el PSOE también debe asumir responsabilidades por los casos de corrupción: "Los culpables de la corrupción son quienes han sido condenados, pero cuando esos condenados forman parte de la máxima dirección y representan al PSOE, la responsabilidad también la tiene que asumir el partido".