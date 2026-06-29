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El terremoto que sacudió Venezuela ha dejado, además de importantes daños materiales y un profundo impacto entre la población, un creciente sentimiento de desamparo entre numerosos ciudadanos. Mientras continúan las labores de rescate en las zonas más afectadas, aumentan las críticas por la respuesta de las autoridades, una percepción que comparten muchos ciudadanos venezolanos.

Manuel Félix, periodista español que vivió los dos fuertes seísmos desde Caracas y que ha sido recientemente repatriado a España, explica para 'La Mirada Crítica' como están siendo los días posteriores al terremoto. Tras su llegada, ha relatado la situación de "caos" y de "muchísimo dolor" en Venezuela. Además ha asegurado que le han repatriado de "un país roto".

Félix ha relatado que se encontraba en la quinta planta de un edificio del centro de Caracas cuando comenzaron los temblores: “Aquello se movía para todos los lados”. Aunque en el barrio donde residía no ha habido víctimas mortales, sí se han registrado importantes daños estructurales y, según explicó, muchos vecinos continúan durmiendo en la calle por miedo a nuevos derrumbes.

Manuel Félix, periodista español que vivió los terremotos desde Caracas: "Venezuela está en una situación de caos y de muchísimo dolor"

El periodista ha afirmado que existe un profundo malestar entre la población por lo que considera una respuesta insuficiente de las autoridades. Según su testimonio, los principales responsables políticos tardaron varias horas en comparecer públicamente tras el terremoto, una circunstancia que, afirma, generó desconcierto entre los afectados: “Daba la sensación de que no había nadie gobernando el país o intentando tranquilizar a la población”.

Respecto al papel del Ejército, Félix ha afirmado que los efectivos comenzaron a desplegarse varios días después del inicio de la emergencia en algunas de las zonas más devastadas. También ha denunciado que las fuerzas de seguridad restringían el acceso de ciudadanos que trataban de llevar alimentos, agua y otros suministros a los afectados. Una situación que, según él, ha provocado momentos de tensión entre la población y los agentes.

Mientras tanto, ha explicado que gran parte de las labores de búsqueda y rescate recaían en equipos especializados desplazados para atender la emergencia, es decir, no procedían de Venezuela. Para el periodista, las escenas vividas durante los días posteriores al terremoto han reflejado “la desestructuración de un país” y el sentimiento de abandono que, asegura, comparten muchos venezolanos en uno de los momentos más difíciles que recuerda la población afectada.