Los votos de los españoles residentes en el extranjeros por la Ley de Nietos han favorecido siempre al PP

Iñigo Yarza 30 JUN 2026 - 16:18h.

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Las críticas de PP y Vox sobre una supuesta ingeniería electoral por parte del Gobierno han reabierto el debate sobre el voto de los españoles residentes en el extranjero y sobre los procesos de nacionalización vinculados a la llamada Ley de Nietos, aprobada en 2022 dentro de la Ley de Memoria Democrática. La oposición sostiene que el Ejecutivo podría beneficiarse de estos nuevos electores, aunque los datos disponibles dibujan un escenario muy distinto.

Solo vota el 10 %

Lo primero que debe aclararse es que las personas recientemente regularizadas como migrantes no podrán votar en las próximas elecciones. Su situación administrativa no les otorga aún derechos políticos. Sí pueden hacerlo, en cambio, los nacionalizados a través de la disposición conocida como Ley de Nietos, una medida que el Partido Popular no objetó durante su tramitación parlamentaria.

Según las cifras actuales, algo más de 300.000 nuevos nacionalizados tienen derecho a voto. Estos ciudadanos pueden participar en las elecciones españolas desde su provincia de adscripción y hacerlo por cualquier partido político, sin restricciones específicas.

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En cuanto al voto exterior, los datos históricos muestran una participación muy baja. Solo alrededor del 10 % de los españoles residentes fuera del país ejercen su derecho al voto, un porcentaje que en las últimas elecciones no ha provocado cambios en la distribución final de escaños. De hecho, en toda la historia democrática reciente, solo en dos ocasiones el recuento del voto exterior ha modificado un escaño en unas elecciones generales, y en ambas ocasiones el beneficiado fue el Partido Popular.